Pacientes oncológicos em tratamento e acamados serão priorizados na vacinação









13/04/21 - 12:27:45

A vereadora Sheyla Galba (Cidadania) fez um balanço, na Sessão desta terça-feira, 13, da Câmara Municipal de Aracaju, da reunião com a secretária municipal da Saúde, Waneska Barbosa, que teve como saldo boas notícias, especialmente em relação à vacinação dos pacientes oncológicos contra a Covid-19.

A gestora confirmou que os pacientes oncológicos entrarão na terceira fase. “Já havíamos falado aqui anteriormente que em meados de abril e maio isso ocorreria. Mas, eu apresentei uma sugestão, prontamente acatada, que os pacientes acamados e os que estão em tratamento que tivessem prioridade. Para isso, é necessário que as instituições que lidam com pessoas com câncer façam uma lista destes pacientes na capital que estão em tratamento de quimioterapia, radioterapia e que estão acamados”, explicou a parlamentar.

Sheyla Galba destacou a necessidade das instituições entrarem em contato com a Secretaria Municipal de Saúde e reforçou a informação de que os pacientes oncológicos precisam da prescrição médica para a imunização. “A gente sabe que todos os pacientes oncológicos têm a imunidade baixa, mas os que estão em tratamento e acamados é ainda mais baixa. Estou muito feliz e reforço o meu agradecimento à secretária por acatar a nossa sugestão”, ressaltou.

“Mais uma vez reitero que a nossa oposição é respeitosa, que vai conversar com quem quer que seja e ficamos satisfeitos em ver nossas sugestões serem aceitas. Vamos continuar trabalhando e lutando até que todos sejam imunizados”, complementou.

Centro Odontológico

Ainda em seu discurso, a vereadora disse que também tratou com a secretária de Saúde da situação do Centro de Especialidades Odontológicas – CEO, no Augusto Franco, que está fechado desde o início da pandemia. “Recebi várias reclamações e pedidos de cidadãos que precisam de atendimento na especialidade, mas estão recebendo apenas um tratamento paliativo na UPA Fernando Franco. A secretária explicou que o CEO vai ser reinaugurado no final de abril”, salientou Sheyla.

