PARQUE DOS CAJUEIROS TERÁ VACINAÇÃO PARA PESSOAS COM DOWN E AUTISMO









13/04/21 - 05:40:18

A partir desta terça-feira (13), pessoas com autismo e Síndrome de Down, com 18 anos ou mais, podem se vacinar contra a Covid-19 em Aracaju. Idosos de 61 anos também começam a receber o imunizante.

A Prefeitura de Aracaju informou que foram disponibilizadas pelo Governo do Estado 400 doses destinadas a esse grupo prioritário com idade a partir de 18 anos, as quais serão aplicadas ao longo dessa semana. A imunização será das 8h às 16h.

Para pessoas com Síndrome de Down e autismo, a vacinação ocorrerá em drive-thru exclusivo no Parque dos Cajueiros, localizado no Bairro Farolândia, a partir das 8h.

Para os demais grupos, a vacinação ocorre no drive-thru instalado no Parque Governador Augusto Franco (Sementeira), das 8h às 17h, em unidades básicas de saúde (UBS) e em pontos fixos durante a semana [confira abaixo a lista completa].

Os profissionais da saúde também podem ir até o drive-thru e à Escola Municipal Presidente Vargas.