Policiais Militares são vacinados no município de São Cristóvão









13/04/21 - 15:32:31

Policiais militares começaram a ser vacinados nesta segunda (12) no primeiro dia de liberação das vacinas contra a covid -19 às forças de segurança de São Cristóvão. A vacinação segue acontecendo no prédio da Rede de Frios de São Cristóvão com a aplicação de doses da vacina CoronaVac, recebidas pela secretaria do estado da saúde (SES) no sábado (10). Ao todo serão 40 doses iniciais destinadas a este grupo prioritário.

Segundo o soldado Menandro Araújo esse é um momento de grande satisfação para toda a coorporação. “É uma satisfação estar sendo imunizado e recebendo a vacina contra o coranavírus, porque isso vai garantir mais segurança para nós profissionais estarmos atuando nas ruas. Estamos mais expostos ao vírus que a população em geral e essa vacina passa uma segurança maior para toda a coorporação”, afirmou o Soldado Menandro Araújo da 1ª Companhia Independente da Polícia Militar.

Já para o Cabo Jonan Rafael, foram vários momentos difíceis até receber o imunizante. “Foram momentos árduos para nós que estamos na linha de frente. Eu mesmo já contraí covid-19 duas vezes e fiquei afastado do serviço. Tive sintomas leves, mas tenho amigos que já foram entubados. Então, hoje é uma imensa satisfação estar tomando a primeira dose da vacina”, afirmou o Cabo.

Demais forças de segurança serão vacinadas quando a SMS receber novas vacinas. Foram vacinados ontem (12) em torno de 25 profissionais e a vacinação segue acontecendo dentro de cronograma interno estabelecido pela Secretaria de Saúde junto à Polícia Militar.

Fonte e foto assessoria