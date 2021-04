POTENCIALIDADES DE SERGIPE SÃO APRESENTADAS PARA GOVERNO CHINÊS









Com foco na expansão da atividade comercial bilateral, explorando o comércio exterior entre Sergipe e China, o presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac, deputado federal Laércio Oliveira, apresentou as potencialidades econômicas sergipanas para a Cônsul geral da China, em Recife, Yan Yuqing, o Cônsul comercial, Shao Weitong, além do diretor do Bureau de Comércio municipal da cidade de Yiwu, Yang Zhonghong, Ji Zilin, presidente da Câmara Comercial Jiangsu em Yiwu, e o vice-prefeito da cidade chinesa, Zhang Chao.

Laércio mostrou como Sergipe tem capacidade produtiva de exportação de produtos e artigos que podem preencher a demanda chinesa, focando nos produtos alimentícios, indústria de bebidas, sucroalcooleira, valorizou a produção de insumos agrícolas, que tem capacidade de atendimento para o mercado internacional e potencial turístico de Sergipe, que possui atrativos que são interessantes para o povo chinês.

Em sua apresentação, Laércio mostrou dados e apresentou imagens do que pode ser comercializado com as empresas chinesas, fortalecendo o caminho comercial. Laércio foi enfático ao afirmar que a rede produtiva de Sergipe tem condições de atender as demandas do mercado chinês, principalmente ao comércio de Yiwu, um dos maiores polos comerciais da China. O presidente da Fecomércio destacou a importância da ampliação do comércio de mão dupla entre Sergipe e China.

“Estamos vivendo um momento histórico para o comércio exterior sergipano, pois podemos explorar a capacidade das empresas locais em exportar nossos produtos. Sergipe é o menor estado do Brasil, mas é uma potência, pois em um raio de 500 quilômetros, alcançamos uma população de 28 milhões de pessoas. Somos um estado rico em minerais, com ureia, potássio, rico em petróleo e temos a maior jazida de gás natural do Brasil, com 20 milhões de metros cúbicos por dia de capacidade de extração. Além disso, temos um grande potencial energético com a usina termelétrica, que pode atender a maior parte do nordeste do Brasil. Um estado pequeno com alto potencial produtivo na pesca, aquicultura, carcinicultura, turismo, que podem ser muito bem explorados para o mercado internacional. Tenho a certeza de que podemos fazer um futuro muito promissor para o comércio entre Sergipe e Yiwu”, afirmou Laércio Oliveira.

O secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia de Sergipe, José Augusto Carvalho, valorizou a condição produtiva sergipana, afirmando que o Governo do Estado está aberto para a instalação de indústrias que possam elevar a produção sergipana para atender o mercado local e internacional.

“Temos produtos que podem conquistar uma fatia importante do mercado chinês, por serem de potencial exportação para suprir as necessidades do seu mercado. São produtos de fácil processo de envio por meio do nosso próprio estado. Faço um convite ao governo chinês para investir em Sergipe, com uma nova Fafen. Serão muito bem recebidos em nosso estado para construir uma cadeia de suprimentos focando na produção agrícola brasileira e exportando esse material para a China”, comentou o secretário.

“Yiwu é uma cidade com oportunidades de negócios para as empresas, sendo o maior mercado atacadista do mundo, o maior despachante comercial da China. Temos como trabalhar o fomento de produtos para importação e exportação em grande escala. Distribuímos mais de 150 mil tipos de produtos e queremos uma maior variedade de produtos sergipanos. Mesmo com a distância geográfica, podemos ter uma ligação íntima pela via comercial. Estamos confiantes na parceria comercial com o estado de Sergipe, nosso governo está à disposição para isso”, disse Chao.

A Reunião foi coordenada pelo consultor de negócios internacionais do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac e presidente da Câmara de Negócios Internacionais, Luizandré Barreto e foi transmitida para o público que acompanhou a transmissão pelo Youtube.

