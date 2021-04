Prefeitura apresenta Relatório Anual de Gestão da Saúde à Câmara de Aracaju









13/04/21 - 07:06:54

Nesta segunda-feira, 12, em audiência pública online, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Aracaju apresentou, na Câmara Municipal, o Relatório Anual de Gestão (RAG) 2020. Durante o encontro, a gestora da pasta expôs aos vereadores dados, ações, serviços e avanços relacionados à política pública de Saúde da capital referentes ao ano de 2020.

O RAG se configura como instrumento de prestação de contas e avaliação das ações e serviços realizados pelos diferentes entes do Sistema Único de Saúde (SUS) em Aracaju.

“O objetivo desta sessão foi prestar conta aos parlamentares. As informações deste relatório foram coletadas através do Plano Estadual de Saúde 2018-2021; Relatórios Detalhados do Quadrimestre Anterior de 2020; Programação Anual de Saúde 2020; Pactuação Interfederativa de Indicadores 2017-2021 e Bases de dados dos sistemas de informação nacionais e estaduais”, destacou a secretária municipal da Saúde, Waneska Barboza.

Cronograma das Ações

Em março de 2020, a Prefeitura lançou o Plano de Contingência para o coronavírus, criou o MonitorAju com a ação de recebimento das pessoas no Aeroporto. Em abril foram estendidas o horário de oito Unidades específicas para síndromes gripais e a instalação dos contêineres no Hospital Fernando Franco. Já em maio foi criado o Hospital de Campanha, em junho foi iniciado o Projeto Aracaju pela Vida e a página de acesso da Transparência. Em julho começaram o declínio dos casos de covid-19, e foram iniciadas as aulas online da Academia da Cidade. Em agosto, a SMS começou a Testagem através do Programa do TestAju.

“No geral entendemos que foram dados positivos, pois em março fomos surpreendidos com um vírus desconhecido, onde ninguém no mundo sabia as ações que deveriam ser feitas. Ao longo do tempo fomos realizando ações e estratégias baseadas na necessidade da nossa população. Por isso avaliamos que fizemos o mais correto, pois passamos no primeiro momento sem maiores problemas”, enfatiza.

Covid-19

Sobre os dados do ano de 2020 relacionados aos casos de covid-19 foram contabilizados 56.161 casos confirmados; 47.840 pessoas recuperadas (receberam alta médica do monitoramento); 898 óbitos (tiveram complicações e vieram a óbito); 61.174 casos descartados; 7.220 pessoas em isolamento; 203 internadas; e 23 casos suspeitos.

Já a produção de Atenção Primária à Saúde em 2020 foi contabilizada da seguinte forma: 22.617 ações de promoção e prevenção em saúde; 15.297 procedimentos com finalidade diagnóstica; 1.113.854 procedimentos clínicos e 14.348 procedimentos cirúrgicos. Juntos, eles totalizam 1.166.116 de procedimentos na rede básica.

“O MonitorAju foi criado como uma das primeiras ferramentas de combate à pandemia do novo coronavírus, orientando e monitorando a população aracajuana exposta à contaminação. Funcionando desde março de 2020, a dezembro do mesmo ano, registrou mais de 114 mil ligações. Foram estendidos em 2020 o horário de atendimento de oito Unidades Básicas de Saúde exclusivas para pacientes com síndromes gripais, que até dezembro realizaram mais de 200 mil atendimentos.

Reconhecimento

O vereador Antônio Bittencourt elogiou o trabalho da secretária e reconheceu o empenho de toda a equipe da pasta. “Os números trazidos são bastante positivos, há uma crescente no atendimento, na quantidade e na qualidade, principalmente no TestAju, que exemplifico como uma excelente ação que precisa apenas ser ampliada. Portanto, é preciso parabenizar a Saúde de Aracaju”, elogiou.

O mesmo reconhecimento foi feito pelo vereador Vinicius Porto, que enfatizou que a gestão da Saúde em Aracaju tem feito um excelente planejamento estratégico. “Vejo na secretária uma mulher dedicada que está buscando facilitar o trabalho da Prefeitura, em relação à saúde do povo de Aracaju”, declarou.

Fonte e foto assessoria