Presidente da FAMES recebe representantes do Movimento Polícia Unida e apoia categoria









13/04/21 - 15:51:38

O presidente da Federação dos Municípios do Estado de Sergipe (FAMES), Christiano Cavalcante, recebeu nesta terça-feira, 13, representantes do “Movimento Polícia Unida”, formado por operadores da segurança pública, composto por nove associações e sindicatos, que reivindicam a prioridade da categoria no plano de vacinação contra a covid-19.

Na oportunidade, os representantes do Movimento entregaram a minuta de sugestão de projeto de lei municipal que possibilita a classificação dos agentes da segurança pública no grupo prioritário de imunização contra a covid-19, bem como solicitaram o apoio da Federação no encaminhamento e orientação aos prefeitos sergipanos.

O presidente do Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Sergipe (SINPOL), Adriano Bandeira, informou que alguns municípios já incluíram os profissionais da segurança pública no grupo prioritário, mas que a categoria necessita pedir o apoio da FAMES, junto aos prefeitos. “A gente não quer furar fila, não quer tirar vacina de idoso, a gente quer a identificação dos operários da segurança pública, entendendo que a força da segurança pública será necessária para garantir a ordem social e o distanciamento social”, pontuou Adriano Bandeira, destacando que são os únicos profissionais somados à categoria da saúde, que neste período de pandemia não exerceram e exercem as atividades na modalidade home office.

Chistiano Cavalcante entende que o pleito é legítimo e colocou a Federação à disposição do Movimento Polícia Unida. “Represento os municípios no Comitê Técnico-Científico e de Atividades Especiais e levarei a pauta para a próxima reunião, nesta quinta-feira. Mas, de antemão, levarei esse apelo e orientação aos prefeitos, pois a categoria tem atuado no controle e no reforço das forças de segurança em nosso estado durante a adoção das medidas”, pactuou o presidente da FAMES.

Composição do Movimento Polícia Unida

Participaram da reunião, além do presidente do SINPOL, Adriano Bandeira, o diretor jurídico, Ênio Nascimento, o presidente da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de Sergipe (Adepol/SE), Isaque Cangussu, Francisco Oliveira, da Associação dos Militares da Reserva e Pensionistas (Asmirp) e o cabo Alexandro.

Também compõem o Movimento, a Associação dos Oficiais Militares de Sergipe (ASSOMISE), a Associação dos Praças Policiais e Bombeiros Militares de Sergipe (Aspra Sergipe), A Associacao dos Militares do Estado de Sergipe (AMESE), a Associação Integrada de Mulheres da Segurança Pública em Sergipe (Asimusep), a Única e a ACS.

Por Ascom/FAMES