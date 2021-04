Programa de Mobilidade Acadêmica Internacional









A Mobilidade Acadêmica é um benefício que permite ao estudante cursar disciplinas ou desenvolver qualquer tipo de atividade acadêmica, seja pesquisa ou extensão, em outra instituição de ensino superior no exterior sem perder o vínculo com a Instituição de origem. Entre as vantagens está a possibilidade de aperfeiçoar-se em outro idioma, ter contato com outras culturas, enriquecer o currículo, ou seja, ampliar os horizontes. Além disso, propicia maior destaque no mercado de trabalho.

Com o intuito de proporcionar valorização profissional, acadêmica e pessoal, a Universidade Tiradentes oferece, para discentes da graduação e pós-graduação stricto sensu, o Programa de Mobilidade Acadêmica Internacional (ProMai). Para alunos da graduação o processo seletivo é realizado a cada semestre. Para se candidatar é preciso atender alguns requisitos, como estar cursando entre 20% e 80%, apresentar bom rendimento acadêmico, comprovar nível de idioma exigido pela IES onde pretende realizar mobilidade acadêmica, apresentar cartas de recomendação e de motivos pessoais, explicitando ainda o porquê da escolha por uma instituição específica no exterior.

Para os discentes da pós-graduação stricto sensu, as condições de elegibilidade passam por estar com menos 50% dos créditos do curso, excluindo desta conta os créditos de dissertação ou tese, apresentação de carta de recomendação do orientador, contrato de estudos, atestado de matrícula, histórico acadêmico, certificado de nivelamento de idioma exigido pelo país e pela IES onde pretende realizar a mobilidade acadêmica internacional. O candidato da pós-graduação deve ainda expor, em carta, os motivos pessoais para participar do intercâmbio e explicando ainda escolha da IES estrangeira além do plano de trabalho a ser desenvolvido. É preciso ainda ter média igual ou superior a 7.

O tempo de duração do intercâmbio para estudantes da graduação é de um semestre, podendo ser renovado por mais um semestre. Já para os discentes de pós-graduação stricto sensu a duração poderá ser de um mês a um ano, podendo ser renovado, excepcionalmente, mediante justificativa vinculada à pesquisa e não apenas a estudos.

