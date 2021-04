Projeto da Guarda Municipal entra na pauta da Câmara de Riachuelo









13/04/21 - 14:15:41

Os representantes do Poder Legislativo de Riachuelo se reuniram na manhã desta terça-feira, 13, para mais uma Sessão Ordinária. Na abertura dos trabalhos, o presidente da Casa, Clécio Carlos (MDB), deu boas vindas a todos os vereadores presentes e prestou solidariedade ao vereador Marcel Cajueiro (MDB) e sua família, que perdeu o primo no dia 07 de abril, devido a complicações causadas por Covid-19.

Abrindo os trabalhos do dia, foi lida a indicação de n°. 22/2021, de autoria do vereador Marcondes Hipólito (PDT), que dispõe a necessidade de implantar a Guarda Municipal no Município, ao mesmo tempo que seja enviado o Projeto de Lei (PL) à Casa Legislativa da Guarda Municipal, que é de prerrogativa do Poder Executivo. “É de grande importância a mudança na organização das políticas públicas municipais de segurança, para que no futuro as novas gerações tenham uma melhor qualidade de vida”, frisou o parlamentar.

Ainda em sessão, foi votada a indicação n°. 32/2021, de autoria do presidente “Clécio do Central”, que solicita que seja encaminhado ao prefeito Peterson Dantas (MDB) e a Secretaria Municipal de Obras e Gestão Ambiental, a solicitação do complemento da pavimentação asfáltica do povoado Central.

O vereador Heldon Daniel (PT) solicitou, por meio do requerimento n°. 21/2021, que seja encaminhado ao Poder Executivo, especificamente as secretarias municipais de Cultura, Educação e Assistência Social, para que seja feita uma parceria entre as instituições EPAGRI, SENAI, SEBRAE, SENA, entre outros, para a formação de cursos de capacitação para os agricultores rurais do Município. Já o vereador Rosemberg Hipólito (PT), pediu por meio do requerimento n°. 19/2021, que seja encaminhado a Secretária Municipal de Finanças a isenção dos alvarás do ano de 2021 para os comerciantes do Município, como forma de amortização e ajuda de custos nos contratempos causados pela pandemia do coronavírus.

Texto e foto: ASCOM/CMR