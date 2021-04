Rogério e Humberto Costa vão representar o PT na CPI da Pandemia no Senado Federal









13/04/21 - 19:43:26

Os senadores Rogério Carvalho e Humberto Costa, ambos médicos, serão os representantes do Partido dos Trabalhadores na CPI da Pandemia no Senado Federal. Humberto Costa será o titular da Comissão e o senador Rogério o suplente.

“O nosso compromisso é de ajudar a revelar as causas que provocaram a expansão da pandemia e tantas mortes. Temos um palpite que precisa ser confirmado: houve a intenção do presidente em estimular as pessoas a se expuserem para adquirir imunidade naturalmente. Isso é um crime!”, afirmou o senador sergipano sobre a CPI.De acordo com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM – MG), a CPI vai investigar tanto ações quanto omissões do governo federal em meio à pandemia, além de fiscalizar recursos da União repassados a estados e municípios. Conforme tinha antecipado o senador Rogério, temas de competência constitucional atribuídas aos estados, ao Distrito Federal e a municípios serão excluídos da CPI.

“Defendemos que qualquer suspeita de irregularidade, seja de quem for, inclusive prefeitos e governadores, seja rigorosamente investigada e apurada, mas, em uma democracia, há leis e regras que precisam sem cumpridas. Por isso, a instalação de CPIs contra governadores e prefeitos, quando necessárias, devem ocorrer de acordo com os ritos das câmaras legislativas municipais e estaduais”, disse.

“Não há previsão legal para que o Senado investigue governadores e prefeitos. E, como é de conhecimento público, compete aos agentes do estado, inclusive senadores da República, atuarem exclusivamente dentro dos parâmetros estabelecidos em Lei”, prosseguiu o senador sergipano.

O senador Rogério recordou, ainda, que o Brasil experimentou, em um passado recente, a ação desenfreada de um agente do estado, que atou com arbítrio, que desrespeitou o amplo direito de defesa e do contraditório e que passou por cima do devido processo legal. “O resultado é que a atuação autoritária e parcial do então juiz Moro, agora reconhecida pela 2ª Turma do STF, alijou a maior liderança política da história do Brasil das eleições de 2018 e ajudou a eleger o desgoverno Bolsonaro, que jogou o país na maior crise de sua história recente”, concluiu.