Saúde moderniza instalações do Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais









13/04/21 - 14:38:25

A secretária de Estado da Saúde, Mércia Feitosa, entregou na manhã desta terça-feira, 13, as novas instalações do Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais (CRIE), que passa a funcionar em ambiente específico e adequado, em prédio anexo ao Hospital de Urgência de Sergipe Governador João Alves Filho (Huse). O CRIE é voltado para as pessoas com comorbidades que têm indicação de diagnóstico, possuindo atualmente 6.790 usuários cadastrados. Com uma média de 30 atendimentos diários, o centro oferta mais de 30 tipos de vacinas entre as especiais e as de rotina que estão no calendário do Programa Nacional de Vacinação.

Mércia Feitosa destacou a importância do novo espaço. “O CRIE estava funcionando em uma ala do Huse, de certa forma inapropriada para o serviço. Mas esse novo formato que estamos empreendendo na gestão, de oferecer uma ambiência arejada e adequada, traz dignidade para os usuários e as equipes que aqui atuam. Para nós, é uma alegria oferecer este novo espaço”, declarou a secretária, destacando também o benefício de ofertar privacidade e atendimento mais qualificado aos usuários.

A médica do CRIE, Ângela Marinho Barreto Fontes, lembrou que a unidade foi fundada no ano 2000, com a função original de atender a população que tem comorbidades e precisa de orientação e esquema especial de vacina, à qual foram sendo inseridas outras, como a vigilância dos eventos adversos das vacinas, inclusive da Covid-19; a aplicação de palivizumabe (medicamento utilizado na imunização de prematuros contra vírus respiratórios) e tornou-se uma referência em imunização para o Estado, como informou Ângela Fontes.

“Ao longo desses 20 anos foram sendo ampliadas as funções e a demanda cresceu bastante e por isso precisávamos de um local maior. Este foi um espaço muito esperado e que nos vai permitir cumprir com as nossas atribuições de uma forma muito melhor”, destacou a médica, lembrando que o CRIE não trabalha com demanda espontânea, mas a partir do encaminhamento do especialista.

A gerente do CRIE, Cristina Melo, salientou que a unidade trabalha com usuários com imunossupressão adquirida (com o vírus do HIV), imunossupressão terapêutica, oncológicos, transplantados, cardíacos, diabéticos, pneumopatas, prematuros e pessoas que sofreram abuso sexual. Estas, são imunizadas com a imunoglobulina B que previne contra o vírus da hepatite B, segundo informou.

Ela citou algumas das muitas vacinas especiais disponibilizadas no centro, a exemplo da Aemophilus B (protege contra meningite, infecções do sangue, pneumonia e outras doenças), pneumo 13 e 23 (protege contra a pneumonia pneumocócica), meningo acWY, penta acecular (em crianças prematuras para imunizar contra difteria, tétano, coqueluche, meningite, poliomielite e hepatite B) entre outras. Explicou que ao chegar ao centro com a indicação de diagnóstico, o usuário tem seu prontuário aberto e, seguindo o protocolo do Ministério da Saúde, descrito do Manual do CRIE, é feito o esquema vacinal do paciente.

SES

Foto: Valter Sobrinho