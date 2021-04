SÉRGIO REIS ESTÁ INTERNADO NO PRIMAVERA COM UMA REINFECÇÃO DA COVID 19









13/04/21 - 16:24:19

O presidente regional em exercício do MDB, ex-deputado Sérgio Reis, foi internado no Hospital Primavera, na manhã desta terça-feira (13) com Covid-19. Sergio foi reinfeccionado e se encontra em apartamento, fazendo exames e sendo medicado.

Há 13 dias que Sérgio Reis vinha sentindo sintoma como febre, dores de cabeça e corpo mole, mas só nesta terça-feira resolveu se internar. O resultado dos novos exames sai em 13 dias e a família está voltada para os sintomas da doença.