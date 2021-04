SergipePrevidência reforça atendimento virtual e cronograma para recadastramento









13/04/21 - 09:54:03

Servidores ativos, inativos, pensionistas e dependentes previdenciários do Governo do Estado: o recadastramento do Censo Previdenciário, que teve início em 2019, continua vigente e com o seguinte cronograma, de acordo com o mês de nascimento do cadastrado. Os aniversariantes dos meses de maio e junho devem atualizar seus dados cadastrais de 1º a 30/04; os nascidos em julho e agosto, de 03 a 31/05; os de setembro e outubro, de 1º a 30/06; e os de novembro e dezembro, de 1º a 30/07.

O prazo final dos aniversariantes dos meses de janeiro e fevereiro foi até 26 de fevereiro; e os de março e abril, até o dia 31 de março. Para desbloquear o recebimento do benefício, é necessário fazer o recadastramento em https://agendacenso.com.br/sergipe. O acesso também pode ser feito pelo www.sergipeprevidencia.se.gov.br e clicar em “CENSO PREVIDENCIÁRIO SERGIPE”.

Como atualizar o cadastro

Na modalidade online, os segurados (servidores ativos, inativos, pensionistas e dependentes previdenciários) devem acessar o sistema eletrônico, https://agendacenso.com.br/sergipe. Nesse link, estão disponíveis: o espaço para informar o CPF da pessoa cadastrada; o Manual de Instruções, para o recadastramento do Censo; e a Lista dos Documentos obrigatórios. É, também, por esse mesmo link, que o segurado enviará a sua documentação e a foto da sua atualização cadastral.

Ao acessar o link https://agendacenso.com.br/sergipe, o usuário será redirecionado à tela com o título “Censo Online”, na qual será exibido o formulário exclusivo para cada categoria de público. Após preencher o formulário digital, o usuário deve clicar em “Avançar” e, em seguida, anexar, dentro do próprio sistema, os documentos exigidos, digitalizados e no formato JPEG. Por fim, clicar, novamente, em “Avançar”, para gerar o “Protocolo de Atendimento”.

Se optar pelo atendimento presencial, modalidade exclusiva para servidores inativos, pensionistas e dependentes previdenciários, o segurado deve agendar sua vaga pelo mesmo link https://agendacenso.com.br/sergipe. Ao acessá-lo, o segurado será redirecionado para a tela com o título “Censo de Sergipe/SE Formulário de Agendamento”. Nesta, será exibido o formulário exclusivo para cada categoria de público, que deverá ser preenchido; clicar em “Avançar”; selecionar o local (sede do SergipePrevidência), data e horário, para Agendamento da vaga. Para finalizar, é preciso clicar em “Confirmar”, quando será gerado o “Protocolo de Agendamento”.

Outra forma de recadastramento é pelo envio das cópias coloridas do formulário (disponível aqui: https://www.sergipeprevidencia.se.gov.br/wp-content/uploads/2020/04/Form_Censo_2.pdf) e dos documentos via Correios, para o endereço do SERGIPEPREVIDENCIA: Praça General Valadão, nº 32, Bairro Centro, Aracaju / Sergipe – CEP 49010-520.

Documentos obrigatórios

As listas completas dos documentos obrigatórios para cada categoria de segurado (ativo, inativo, pensionista e dependente previdenciário) estão disponíveis em www.sergipeprevidencia.se.gov.br, no menu Documentação > Censo Previdenciário. Contatos do Censo Previdenciário: (79) 3198-0800 (ligação), 99659-0312 (WhatsApp) e censo.sergipe@sergipeprevidencia.se.gov.br.

Por Flávia Nunes