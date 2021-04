Tático prende indivíduos portando arma de fogo de fabricação caseira no Santa Maria









A Polícia Militar, através da Força Tática/1°BPM, apreendeu nesta segunda-feira (12) uma escopeta calibre 12 no conj. 17 de Março.

Durante patrulhamento, os policiais receberam a informação do CIOSP que alguns indivíduos estavam apagando as luzes dos corredores de um prédio no 17 de março, causando pânico aos moradores.

Chegando ao local realizaram buscas nos andares do bloco e visualizaram três suspeitos, que ao perceberem a presença policial, tentaram evadir-se entrando em um apartamento, onde dispensaram uma bolsa.

Durante abordagem pessoal, foi localizado em poder de um dos suspeitos, que estava sendo monitorado por tornozeleira eletrônica, uma arma de fogo de fabricação caseira.

Após as buscas na residência, foi localizada a bolsa que os acusados tentaram esconder, onde continha apetrechos para fabricação artesanal de armas, sendo 04 cabos de madeiras, 06 canos de metal cortados e 09 parafusos.

Os suspeitos e todo material apreendido foi encaminhado à delegacia para providências necessárias.