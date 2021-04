TRE-SE autoriza desfiliação de Luciano Pimentel do PSB









13/04/21 - 20:37:49

Por unanimidade, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-SE) julgou procedente o pedido formulado pelo deputado estadual Luciano Pimentel e autorizou nesta terça-feira, 13, a sua desfiliação do PSB, reconhecendo justa causa na solicitação do parlamentar. Com a decisão, ele poderá deixar a sigla sem risco de sofrer punição.

O juiz Leonardo Souza Santana Almeida, relator da ação, acolheu o argumento de Luciano Pimentel no sentindo de estar caracterizada grave discriminação política pessoal.

Ainda segundo o Magistrado, diante da anuência expressa da agremiação partidária quanto à impossibilidade de permanência do parlamentar em seus quadros, a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é favorável ao reconhecimento da justa causa.