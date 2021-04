Vereador quer informações detalhadas sobre contratos e custos do CAPS Jael Patrício









13/04/21 - 12:21:26

Durante o discurso do Grande Expediente desta terça-feira (13) o vereador Ricardo Marques (Cidadania) falou sobre sua ida de fiscalização até a unidade Caps Jael na última quinta-feira (8) e informou que seu acesso à unidade foi barrado por ordem superior da Prefeitura Municipal de Aracaju (PMA). Diante do ocorrido, o parlamentar apresentou um requerimento solicitando informações sobre os contratos e custos de funcionamento da unidade.

Segundo o vereador, o fato de a prefeitura não permitir sua entrada na unidade levanta questionamentos. “Eu já estive nas unidades Nestor Piva e Fernando Franco e não houve nenhum tipo de impedimento, como também tenho feito nos terminais de ônibus e nos bairros da cidade. Já no CAPS Jael Patrício, mesmo após o médico coordenador da unidade ter me recebido e concedido o acesso, inclusive cedendo a roupa especial, uma ordem superior da prefeitura proibiu que a fiscalização acontecesse. Me pergunto o que será que tem de errado para ter acontecido isso”.

O requerimento apresentado na Câmara solicita: cópia oficial do contrato realizado entre o poder público e a Organização Social Instituto de Estudos e Pesquisa Humaniza; descrição detalhada das despesas contratadas pela prefeitura junto à Organização Social Instituto de Estudos e Pesquisa Humaniza e o valor final do contrato firmado entre a SMS e a supracitada.

“A ideia do requerimento é a defesa pela transparência e idoneidade para com o dinheiro público e respeito ao pagador de impostos e sobretudo para fiscalizar a atuação do poder executivo”, justifica Ricardo Marques.

