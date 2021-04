Zezinho Sobral apoia músicos e profissionais do setor de eventos de Sergipe









13/04/21 - 14:31:30

Atento e preocupado com os prejuízos causados há mais de um ano pela crise da pandemia do coronavírus em diversos segmentos, o deputado estadual Zezinho Sobral (Pode) recebeu representantes de associações de músicos, bandas e profissionais de eventos de Sergipe. O músico Dedé Brasil e o empresário Álvaro Déda, do segmento de estrutura e som de eventos, encaminharam um ofício com sugestões de medidas para auxiliar todos os profissionais.

“São mais de 3 mil famílias que dependem desses setores tão importantes. O setor de eventos envolve muitas pessoas e, devido à pandemia, está muito difícil manter. É preocupante! Toda classe trabalhadora de músicos, técnicos de som, técnicos de luz, produtores, montadores de palco, decoradores de eventos, iluminação, sonorização, todos estão passando por dificuldades. Recebi as reivindicações dos setores e farei todos os encaminhamentos para que as providências sejam tomadas”, destacou Zezinho Sobral.

Dentre as solicitações estão abertura e ampliação de linhas de crédito para financiamentos através do Banco do Estado de Sergipe (Banese), assistência alimentar, isenção ou abatimento de tributos, dentre outros. “A situação é crítica. Só com o avanço da vacinação e da redução dos casos de Covid-19 que poderemos ter uma sinalização para determinar o retorno das atividades. Apoiarei todas as categorias no que for preciso”, complementou Zezinho Sobral.

“Farei a intermediação e os encaminhamentos junto aos órgãos do Governo do Estado, inclusive reforçando a importância da abertura de linhas de crédito e outras opções de financiamentos. A Assembleia Legislativa é a caixa de ressonância do povo sergipano e todos nós devemos estar unidos com todas as categorias para buscar as soluções e ajudar. Reconhecemos a importância de todos os músicos e profissionais de eventos em geral e é nosso dever auxilia-los em todos os momentos”, reforçou Zezinho Sobral.

Ascom Deputado Zezinho Sobral