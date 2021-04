10 HOSPITAIS COM LEITOS PÚBLICOS ATINGEM 100% DE OCUPAÇÃO PELA COVID-19









14/04/21 - 09:40:05

As informações divulgadas nesta terça-feira (13), pela Secretaria de Estado da Saúde (SES) são de que 59 pessoas estão à espera de leitos de UTI Covid no estado, sendo 39 na capital.

Segundo a SES, os hospitais que chegaram a ocupação máxima foram: Huse, Hospital Cirurgia (leitos SUS), Hospital Universitário de Lagarto, Hospital da Polícia Militar, Hospital Regional de Estância, Maternidade Nossa Senhora de Lourdes, Hospital São José, Hospital Renascença (leitos SUS), Hospital do Coração (leitos SUS) e Hospital Universitário de Aracaju.

A taxa geral de ocupação do setor público está em 96,9%. Isso quer dizer que dos 227 leitos que foram disponibilizados para o tratamento da doença, 220 estão ocupados.

No setor privado, as informações são de que a situação é preocupante. Segundo a SES, a taxa de ocupação gira em torno de 104,5%. Com isso, há muitas pessoas que estão em leitos de contingenciamento aguardando uma vaga na UTI.

Leitos de enfermaria (Covid-19) Nome do Hospital Taxa de ocupação Huse 88% Hospital Universitário 30% Hospital da Polícia Militar 36% Hospital Cirurgia – SUS 82% Hospital do Coração – SUS 29% Maternidade Nossa Senhora de Lourdes 0% Hospital Zona Sul 83% Hospital Zona Norte 100% Hospital Santa Isabel 100% Hospital São José 63% Caps Joel 60% Hospital Primavera 125% Hospital São Lucas 100% Hospital Renascença 138% Hospital Unimed 85% Hospital Gabriel Soares 93% Hospital Cirurgia – Ipes 60% Hospital e Maternidade Santa Helena 200% Hospital do Coração – particular 100% Total 83%

Leitos de UTI (Covid-19) Nome do Hospital Taxa de ocupação Huse 100% Hospital Cirurgia – SUS 100% Hospital da Polícia Militar 100% Maternidade N. S. de Lourdes 100% Hospital São José 100% Hospital Renascença – SUS 100% Hospital do Coração – SUS 100% Hospital Universitário 100% Hospital São Lucas (adulto) 157% Hospital São Lucas (pediátrico) 0% Hospital Cirurgia (Ipes) 105% Hospital Renascença 162% Hospital Gabriel Soares (adulto) 93% Hospital Gabriel Soares (pediátrico) 0% Hospital Unimed 100% Hospital Primavera 98% Maternidade Santa Helena 0% Hospital do Coração – particular 33% Total 86%

Pacientes à espera de leitos Covid