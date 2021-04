A transformação FIGITAL na Educação. Assunto é tema de palestra ministrada por Sílvio Meira









Promovida pela Pitang Agile IT, Ensinar Tecnologia e Google Cloud

Você sabe o que é figital? Provavelmente, a palavra ainda é desconhecida para a grande maioria da população. Entretanto, ela representa a transformação que todos estamos vivemos nos últimos tempos: físico + digital. Pensando nisso, a Pitang Agile IT – uma das maiores empresas de tecnologia do Brasil, junto com a Ensinar Tecnologia e Google Cloud, promovem o evento “A transformação figital na educação”, com Silvio Meira, um dos fundadores do Porto Digital – um dos principais parques tecnológicos do Brasil. O encontro acontece de forma online e gratuita, no dia 15 de abril, às 9h.

Gerar experiências únicas e inovadoras para os clientes deixou de ser uma opção e passou a ser uma necessidade em todos os setores do mercado. Na educação, não é diferente. “Uma ruptura digital está acelerando todos os processos de negócios e influenciando diretamente nas mudanças de comportamento do consumidor. Os mundos físicos e digital são complementares e não concorrentes, e são orquestrados pelo comportamento social. Entender e se adaptar a essas mudanças é a única opção para quem quer se manter no mercado e continuar crescendo, inclusive para as escolas e instituições de ensino superior”, explica Silvio Meira.

De acordo com Claudio Castro, sócio-diretor da Pitang Agile IT, a revolução digital, muito esperada nos últimos anos, aconteceu de forma muito acelerada durante a pandemia. Conseguimos antecipar uma década, desenvolvendo e redesenhando todo o mercado de educação e instituições de ensino de todo o mundo, criando desafios e oportunidades. “Ser figital significa que não existe mais experiência só física ou só online, nos tornamos seres híbridos e vivemos em tempos que as duas opções se misturam para transformar o mundo. A tecnologia é nossa aliada nesse processo e chega para simplificar. Por isso, entender esse momento e incluir a tecnologia para geração de valor é de suma importância”, completa Claudio.

