Ações de vandalismo prejudicam funcionamento do Terminal do Mercado









14/04/21 - 09:15:19

Conforme matéria citada no site da SMTT ARACAJU, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Aracaju (Setransp) também registra que desde o início de abril, aconteceram cinco ocorrências de vandalismo na estrutura do Terminal de Integração do Mercado, localizado no Centro da cidade.

Na última segunda-feira, dia 12, os recipientes com álcool em gel instalados para promover a higiene das mãos dos usuários do transporte coletivo foram danificados, mais uma vez.

Além dessa, outras quatro ocorrências foram registradas somente nessa primeira quinzena de abril, envolvendo também recipientes com álcool em gel, furto de lâmpadas e fiação elétrica e destruição de parte das guaritas. Essas atitudes prejudicam o funcionamento do sistema de transporte público e geram prejuízos para a população e também aos cofres públicos, já que os danos precisam ser, imediatamente, reparados.

Ao presenciar qualquer ato de vandalismo aos patrimônios públicos pessoas, denuncie! O cidadão pode fazer uma denúncia anônima para a Polícia Militar, pelo 190, ou para a Guarda Municipal, pelo 153. A ligação não é cobrada e ajuda a descobrir os responsáveis por esses atos, prevenindo ações na localidade

Outras ocorrências

Este mês, o Terminal de Integração da Maracaju também já foi alvo. Os vândalos quebram e picharam os banheiros, que tinham passado por reforma recentemente.

Fonte e foto Setransp