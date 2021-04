BANCADA DO CIDADANIA VAI PEDIR ABERTURA DA CPI DO COVID EM SERGIPE









14/04/21 - 15:46:14

Diante da repercussão da CPI do Covid em Brasília, Sergipe também poderá ter uma comissão para investigar o mesmo tema. A iniciativa é da bancada do Cidadania na Assembleia Legislativa sendo que a coleta de assinaturas para o requerimento de abertura está com o deputado estadual Georgeo Passos.

Além de Georgeo, compõem a bancada do Cidadania os deputados Samuel Carvalho e Kitty Lima. O diálogo com parlamentares de outras legendas já foi iniciado, inclusive, com alguns deles já assinando o requerimento. A intenção é que se chegue ao número suficiente já nos próximos dias.

“É um trabalho longo que estamos começando e que vai demandar muita conversa. Mas tenho certeza que os colegas de Alese vão entender a importância dessa CPI e assinar o nosso requerimento. Afinal, é do interesse de todos que se saiba como foram investidos os recursos para a Covid”, afirmou Georgeo.

A deputada Kitty Lima, líder da oposição na Assembleia Legislativa, disse que a CPI é necessária para o entendimento dos usos dos recursos no Estado. “A CPI é muito importante para investigar a aplicação dos recursos federais destinados à Sergipe para o enfrentamento à pandemia da Covid-19. A população nos cobra esclarecimentos e nós estamos atendendo ao apelo dela ao pedir a CPI”.

“Assinei o pedido de CPI juntamente com os demais deputados do Cidadania/SE para que a Assembleia investigue os atos comissivos ou omissivos do governador perante aos recursos destinados para o combate à pandemia da Covid-19. CPI é direito da minoria. São só 8 assinaturas para o seu prosseguimento”, afirma Dr. Samuel Carvalho.

Por isso, vamos colher as assinaturas necessárias para abertura desta CPI, para que fique bem esclarecido o destino dos milhões da suposta compra dos respiradores que nunca chegaram a Sergipe. Quem não deve, não teme!

CPI

A Comissão Parlamentar de Inquérito é uma investigação conduzida pelo Poder Legislativo para investigar temas dos mais diversos. Para tal, ela pode ouvir depoimentos de autoridades e também requerer documentos. Ao final desse processo, é feito um documento com as considerações.

A CPI que está sendo proposta pelo Cidadania tem como finalidade investigar as ações e omissões do Governo Estadual no combate à pandemia do novo Coronavírus, especialmente acerca da aplicação dos recursos originalmente destinados a esse fim e da compra dos respiradores via Consórcio do Nordeste.