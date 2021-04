Cerâmica Serra Azul investirá cerca de R$ 60 milhões para ampliar produção em Sergipe e gera mais 100 empregos









14/04/21 - 16:58:40

Ampliação deve elevar a atual produção da fábrica de 2,1 para 3,1 milhões de metros quadrados de revestimento cerâmico por mês e somar cerca de 100 empregos, diretos e indiretos, aos 240 já mantidos pela fábrica

Na manhã desta quarta-feira, 14, o governador Belivaldo Chagas, reuniu-se virtualmente com o CEO da Cerâmica Carmelo Fior, Eduardo Fior, para debater a ampliação da Cerâmica Serra Azul, instalada no município de Nossa Senhora do Socorro. O governador destacou que os planos da empresa é que a nova linha de produção entre em operação ainda neste ano. “É muito positivo para Sergipe mais esse investimento do grupo Carmelo Fior, são mais empregos para a nossa população, o que é fundamental, principalmente, neste momento difícil que enfrentamos”, disse Belivaldo. A reunião contou, também, com a presença do secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia, José Augusto Pereira de Carvalho e do superintendente executivo da pasta, Marcelo dos Santos Menezes.

A nova linha da Cerâmica Serra Azul, pertencente ao grupo Carmelo Fior, deve elevar a atual produção da fábrica de 2,1 para 3,1 milhões de metros quadrados de revestimento cerâmico por mês. A ampliação representa um investimento estimado em R$ 60 milhões e deve somar cerca de 100 empregos, diretos e indiretos, aos 240 já mantidos pela fábrica em Sergipe.

De acordo com o secretário José Augusto, a expansão da Serra Azul reforça o empenho do Estado ao alinhar políticas regulatórias e tributárias para estimular o desenvolvimento industrial em Sergipe. “A recente aprovação da nova Lei do Gás, na Câmara Federal, também contribuiu nesse processo, assim como o esforço do governo do Estado para reduzir o ICMS do gás natural para uso industrial, além das demais adequações regulatórias e tributárias que estão sendo implementadas pela gestão estadual”, afirmou o gestor da Sedetec.

Com o novo investimento, a empresa também prevê um aumento de 50% em relação à geração de impostos estaduais, a exemplo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e do Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal (FEEF). Outra estimativa diz respeito ao consumo de energia elétrica e gás natural, que deve subir em 50%. Hoje, este consumo é da ordem de 2,50 MW por mês em energia e 1,78 milhões de metros cúbicos de gás mensais.

Após a ampliação, a unidade sergipana deve se transformar na maior fábrica da empresa, detentora de outras três plantas industriais em São Paulo e Santa Catarina. Atualmente, o grupo Carmelo Fior está entre os seis maiores produtores de cerâmica do mundo. “Queremos continuar crescendo no estado, contribuindo com o crescimento do município e região e, principalmente, abastecer nossos clientes com maior agilidade e qualidade. Entre as nossas principais expectativas está o aumento das exportações, levando o nome de Sergipe aos mais diversos países”, informou Eduardo Fior.

