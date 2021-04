CMA realizará Audiência Pública sobre a importância das igrejas na pandemia









14/04/21 - 16:04:12

A Câmara Municipal de Aracaju irá realizar uma Audiência Pública com o tema “A importância das igrejas para a sociedade em tempos de pandemia” às 09h da manhã desta sexta-feira, 16. O vereador Eduardo Lima (Republicanos), autor da propositura, irá presidir a audiência, tendo o vereador Pastor Diego (PP) como primeiro secretário da Mesa.

Em virtude da Covid-19, respeitando as restrições impostas pelos Decretos Estaduais e Municipais, a ação acontecerá da forma virtual, onde serão transmitidos pelos canais oficias: TV Câmara Aracaju Canal aberto 5.3, Sky 305.3, Net 8 pelo canal do YouTube, Câmara Municipal de Aracaju, pelo site www.aracaju.se.leg.br – no link TV Câmara ao vivo Pelo aplicativo Ascom CMAJU (sistemas los e Android).

Por Ascom CM