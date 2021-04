Correios promove mais uma live do AproxiMe para pequenos e médios empresários









14/04/21 - 10:53:05

Os Correios realizam, nesta quinta-feira (15), às 11h, mais uma live do programa AproxiME, criado pela estatal com objetivo de apoiar pequenos e médios empreendedores neste momento desafiador, em razão da pandemia. A apresentação será transmitida pelo canal oficial dos Correios, no YouTube.

O tema desta semana é “Do Planejamento ao Estoque: como prever e gerir melhor”. Na apresentação, Cristopher Neiverth, gerente de e-commerce da empresa Reserva, ensinará como planejar as vendas, pensando objetivamente no estoque dos produtos, além de como prever quantidades e separar por categoria, já que tantas são as peculiaridades diretamente ligadas ao dia a dia de uma loja virtual.

Ainda neste mês, no dia 29, haverá outra live com o especialista do mercado digital Rodrigo Maruxo, da empresa MRX Consultoria de Treinamento, com o título “Planejamento e gestão de um negócio: das vendas até a operação”.

Com histórico de R$ 87 bilhões em vendas e 29% a mais de consumidores em 2020, o crescimento do e-commerce brasileiro foi tema da primeira live deste ano do programa AproxiME, realizada no dia 1º de abril, na qual o consultor Marcelo Osanai, da Ebit/Nielsen, mostrou – por meio de pesquisa realizada com 3.752 pessoas – os detalhes do avanço do comércio eletrônico no Brasil e os desafios do setor para 2021. As lives AproxiME estão disponíveis no canal oficial dos Correios no YouTube.

Serviço

AproxiME – Do Planejamento ao Estoque: como prever e gerir melhor

Data: 15/4/2021, quinta-feira

Horário: 11h (horário de Brasília/DF)

Assista no canal dos Correios no YouTube.

Superintendência de Sergipe