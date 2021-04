DEPUTADA LAMENTA O FALECIMENTO DE MÉDICO RESIDENTE VÍTIMA DA COVID-19









Presidente da Comissão de Saúde, Higiene, Assistência e Previdência Social da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), a deputada estadual Janier Mota (PL), com pesar, lamentou a morte do jovem Dr. Evanilson Lima dos Santos – médico residente em Neurologia do Hospital Universitário de Aracaju – vítima da COVID-19 em Sergipe.

“A notícia da morte do Dr. Evanilson, um jovem formado em Medicina pela Universidade Federal de Alagoas, que veio morar há pouco tempo em Sergipe, me causou tristeza e mais triste fiquei em saber que ele ainda não havia sido vacinado contra a Covid-19”, afirma a deputada.

De acordo com o Conselho Regional de Medicina do Estado de Sergipe, mesmo atuando em áreas de risco do Hospital de Urgência de Sergipe Governador João Alves Filho (Huse), Dr. Evanilson Lima não recebeu a vacina contra a Covid-19.

Diante desta situação, a deputada estadual ressalta a importância de averiguar por quais motivos o Dr. Evanilson não teve acesso à vacinação, se têm outros profissionais na área da saúde, envolvidos na linha de frente da Covid-19, que ainda não tiveram acesso à vacinação também.

“Por isso, na condição de presidente da Comissão da Saúde da Alese, procurarei a Secretaria de Estado da Saúde e entrarei em contato com a senadora Maria do Carmo para buscar informações junto ao Ministério da Educação”, informa Janier.

Por Tatianne Melo