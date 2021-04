DEPUTADO PEDE VACINAÇÃO PARA MOTORISTAS DE ÔNIBUS E CAIXAS DE SUPERMERCADO









14/04/21 - 12:36:15

Deputado também sugere inserção de taxistas, motoristas de aplicativos, motoboys, caixas de farmácias, pessoas com doenças crônicas e acompanhantes de idosos

O deputado estadual Zezinho Sobral (Pode) voltou a defender na Assembleia Legislativa (Alese), que o Ministério da Saúde amplie os grupos prioritários para vacinação. O parlamentar solicitou que os Planos Nacional e Estadual de Imunização incluam profissionais de transporte público rodoviário, taxistas, motoristas de aplicativo, cobradores e motoboys, além de caixas de supermercado, atendentes de mercados e farmácia, policiais, pessoas com doenças crônicas e acompanhantes de idosos.

O deputado se soma à luta de muitas associações e representações de classe para a inclusão desses profissionais nos grupos prioritários. “A vida é prioridade. Sabemos que os grupos são definidos pelo Ministério da Saúde. A inclusão dos motoristas, comerciários, acompanhantes de idosos e demais profissionais no Plano Estadual de Imunização é imprescindível. Eles estão diariamente se expondo aos riscos e que precisam de imunização”, pontuou Zezinho Sobral.

Para Zezinho Sobral, a vacinação é necessária para proteger os sergipanos da Covid-19 e evitar o aumento dos casos, internamentos e óbitos. “Enquanto aguardamos o Ministério da Saúde liberar vacinas para todos os brasileiros, solicitamos a ampliação dos grupos prioritários. São pessoas que diariamente estão em contato com outras pessoas porque precisam trabalhar e levar o sustento para casa. Vaciná-los é uma forma de prevenir e cuidar. Eles precisam dessa atenção”, destacou Zezinho Sobral, ressaltando que “alguns municípios sergipanos estão chegando na vacinação para pessoas a partir dos 60 anos. Conseguimos também incluir pessoas com síndrome de down e autistas no Plano Estadual”.

Ascom Deputado Zezinho Sobral