Deputado quer convocação de concursados da saúde para atuar no combate à Covid-19









14/04/21 - 07:21:59

O deputado João Marcelo anunciou, nesta terça-feira, 13, em discurso na Assembleia Legislativa – Alese, que protocolou na Casa uma Indicação e um Projeto de Lei que tratam de medidas para que Sergipe avance cada vez mais no combate à Covid-19. O parlamentar também comentou a situação das clínicas de saúde da família no interior sergipano.

“A Indicação é um pedido ao Governo do Estado para que comece a convocar profissionais da Saúde que foram aprovados em concurso, mas que ainda não foram chamados pelo Executivo. Os atendimentos estão cada vez mais recorrentes, portanto a situação precisa ser tratada por profissionais de saúde. É uma situação importante e que precisa de uma maior atenção”, frisou.

Já o Projeto de Lei trata da possível necessidade de contratação de mais profissionais da saúde, principalmente enfermeiros e médicos. “O PL trata da obrigatoriedade do Estado contratar profissionais, inclusive de outros países. Peço que a Mesa Diretora olhe com atenção para este projeto e o coloque o quanto antes em votação, pois se trata de uma medida urgente que precisa ser tomada”, detalhou o deputado, destacando que é desta forma que está sendo feito pelo Governo Federal e por outros estados, a exemplo de Minas Gerais.

“Vale destacar que tivemos o cuidado de seguir um passo a passo, priorizando primeiro os aprovados em concurso, depois os profissionais que não fizeram o concurso e nem estão empregados e desejam integrar essa linha de frente do combate ao Coronavírus e, só depois e se houver necessidade, que até profissionais de outros países sejam contratados”, ressaltou.

Clínicas de Saúde

O deputado também aproveitou sua fala para tratar da necessidade de reestruturação das clínicas de saúde da família nas cidades do interior, inclusive com a ampliação do número de profissionais. “Em Nossa Senhora das Dores, por exemplo, um cidadão precisou ser internado e de um primeiro atendimento com oxigênio. As clínicas não têm condições de fazer o tratamento necessário”, salientou.

“Além disso, há dificuldade de transferência dos pacientes, pois estamos vendo que os leitos dos hospitais estão lotados. É preciso que tanto os governos municipais quanto o estadual tenham um interesse maior de regularizar essa situação”, complementou.

João Marcelo enfatizou a importância da regularidade dos repasses estaduais e do compromisso dos prefeitos de utilizarem o recurso que veio para o combate ao Coronavírus para este fim. “Em minha gestão na Prefeitura de Dores, o então governo estadual deixou de repassar os recursos por onze meses. No momento pelo qual estamos passando um atraso como esse faz uma diferença terrível”, pontuou.

“Essa é uma fiscalização que também precisamos trazer para esta Casa e uma responsabilidade que o gestor municipal precisa ter para que a gente consiga reduzir os índices do Coronavírus nos municípios em Sergipe e os hospitais não fiquem sobrecarregados e para que essa situação seja normalizada”, completou.

Por fim, o deputado João Marcelo sugeriu à assessoria de comunicação da Alese a elaboração de um material da atuação dos parlamentares na pandemia. “Com a junção de todas as atividades e discussões que temos feito, enquanto deputados estaduais, no combate ao Coronavírus, para que a população saiba que estamos trabalhando neste sentido”, concluiu.

Da assessoria

Foto: Jadilson Simões