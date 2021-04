Erika Januza mostra resultado de tratamento com laser e ácido para clarear as axilas. ‘Tenho uma rotina de cuidados com cremes, sabonetes e também só posso me depilar com lâmina!’









Erika Januza agora se intitula ‘uma modelo de fotos com os braços para cima’! Isso porque ela não estava satisfeita com a cor escura de suas axilas e evitava posar com elas à mostra. Depois de muitas dicas e de se submeter a um tratamento prescrito por sua dermatologista, a atriz conseguiu clarear a pele da região e, assim, ganhar autoconfiança para exibi-las nas fotos.

“Estou recebendo muitas mensagens, até emails! Marquei minha dermato na foto, que foi quem me passou o tratamento❣ Parece um post maluco, mas é que uma vez fiz um vídeo, pedi dicas sobre clarear as axilas, um monte de gente compartilhou, falamos sobre o assunto… Adorei a troca.” “Agora falar da parte boa também, né? Isso era algo que particularmente me incomodava muito. As minhas eram bem escuras. Raramente fazia fotos com os braços para o alto e, se fazia, rejeitava todas. Resolvi cuidar e acreditar que poderia dar certo, pois tinha também o fato de eu achar que não tinha o que fazer. Daí resolvi cuidar a vera, procurei minha dermatologista e olha que beleza! Tenho uma rotina de cuidados, cremes, sabonetes que não ressecam. Está valendo a pena! Virei praticamente uma modelo de fotos com os braços para cima! (Risos). Então, dá pra resolver, sim. Fica aí a dica pra vocês (para quem liga, né!) isso é muito particular. Alguém se identifica? Beijos”. Tratamento Gshow ouviu a dermatologista que cuida de Erika, Katleen Conceição. Segundo a médica, há oito meses a atriz vem se submetendo a um tratamento com laser e cremes: “Ela realizou e realiza laser fracionado que auxilia na remoção do pigmento (melanina) ajudando a clarear local e também usa cremes que auxiliam na hidratação da pele e uniformização com ácidos. Uma dica caseira é passar óleo de amêndoas após o banho para hidratar o local”. Ao Gshow, Erika Januza explicou que Katleen a aconselhou a evitar a depilação com cera na região optando por extrair os pelos com lâminas especiais que não agridem a pele. “Ela me explicou que a depilação machuca a pele. Ao se reconstruir, a melanina do machucado escurece o tecido, criando essa mancha. Eu não posso usar cera, só lâmina. E estou achando muito prático! Pois em época de pandemia, extraio meus pelos em casa, com a lâmina, sem precisar ter que marcar depilação”. Por Luciana Tecidio — Rio de Janeiro

14/04/21 - 22:32:40