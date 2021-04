Gabriela Duarte fala sobre rejeição e redenção de Eduarda, de ‘Por Amor’: ‘Achei que minha carreira podia acabar ali’. Atriz é a convidada do ‘Conversa com Bial’

A novela “Por Amor”, exibida em 1997, marcou para sempre a história da dramaturgia. Na trama de Manoel Carlos, Regina e Gabriela Duarte, mãe e filha na vida real, davam vida às protagonistas Helena e Eduarda, também mãe e filha. No Conversa com Bial de quarta-feira, 14/4, Gabriela conta como a personagem, com um alto índice de rejeição do público, marcou sua vida.