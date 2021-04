GUSTINHO PARTICIPA DE AUDIÊNCIA COM MINISTRO E BUSCA APOIO PARA MUNICÍPIOS









14/04/21 - 12:21:31

Na tarde desta terça-feira, 13, o deputado federal e vice-líder do governo, Gustinho Ribeiro, esteve em audiência com o ministro da Cidadania, João Roma. Na pauta, avanço da vacinação no País, apoio para municípios sergipanos e melhorias para Lagarto.

Durante a audiência, Gustinho Ribeiro solicitou a imunização de mais de 300 mil profissionais que atuam na Assistência Social. “São trabalhadores que estão na linha de frente, visitando casas, conversando com pessoas e mantendo uma política pública de importante atuação contra a pandemia”, destacou Gustinho.

Uma outra demanda solicitada pelo deputado sergipano foi a ampliação do Programa de Aquisição de Alimentos para atender todos os municípios sergipanos, como por exemplo Aracaju, Lagarto e Tobias Barreto que já se cadastraram no programa. “Isso vai incentivar os pequenos produtores, os agricultores familiares e as cooperativas. Na pandemia, eles foram afetados pela crise e o governo deve cumprir seu papel de apoiar estes trabalhadores”, salientou Gustinho.

Lagarto

O deputado Gustinho Ribeiro fez uma série de solicitações para o município de Lagarto. O parlamentar pediu a liberação de 10 mil cestas de alimentos, o financiamento para implantação e manutenção de um restaurante popular no município e o financiamento para construção de um Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) na Colônia 13.

“Estou sempre em busca de melhorias para Lagarto. Neste momento, a distribuição de mais cestas de alimentos para as pessoas mais vulneráveis é muito importante. Além disso, queremos a implantação de um restaurante popular no município e o Creas na Colônia 13”, garantiu Gustinho.

Fonte e foto assessoria