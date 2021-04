Ivy Moraes dá entrada no processo de divórcio após nove anos de relação. Em dezembro de 2020, ex-BBB cancelou união com Rogério Fernandes a oito dias da cerimônia









14/04/21 - 22:24:03

Ivy Moraes e Rogério Fernandes deram entrada no processo de divórcio. Segundo a assessoria de comunicação da ex-BBB, ela e o empresário viveram uma relação de nove anos e tinham se casado no civil. Em dezembro do ano passado, a oito dias do casamento em Cancún, a mineira cancelou a cerimônia após a repercussão de uma suposta infidelidade do empresário. “Agora a Ivy entrou com o pedido de divórcio do casamento civil que aconteceu quatro anos atrás”, disse a assessoria para a Quem nesta quarta-feira (14).

Segundo a assessoria, a guarda de Luiz Miguel, filho de quatro anos dos dois, é de Ivy, mas Rogério tem livre acesso ao menino. Depois de cancelar o casamento, a ex-BBB conversou com a Quem sobre o término da relação e o vazamento dos áudios em que o empresário teria dito para uma ex-affair que não era apaixonado por Ivy e que só reatou o relacionamento pelo filho que eles têm juntos. “Nós já havíamos tido alguns atritos antes dos áudios. Realmente é uma coisa muito íntima. Mas não guardo ressentimentos e sigo minha vida”, garantiu, na época.

Ivy ressaltou que, quando Rogério enviou os áudios, eles estavam separados. “Mas não tinha como manter um casamento, fazendo de conta que estava tudo bem se na verdade não estava. Eu não estava me sentindo bem para seguir. Cada um está seguindo sua vida, mas temos um filho juntos. O Rogério se mantém presente na vida do nosso filho, pois ele nunca deixará de ser pai do Luiz Miguel. A nossa relação atualmente é de amizade e respeito. Não odeio o Rogério”, disse.