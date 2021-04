Jucese libera baixa automática de empresas no estado de Sergipe

Governo do Estado investe em tecnologia para baixar empresas em questão de segundos

Em Sergipe, é possível abrir uma empresa em questão de segundos desde outubro de 2019. O Governo do Estado, através da Junta Comercial de Sergipe (Jucese), investiu em tecnologia para incluir novos eventos à modalidade, possibilitando que o pedido de baixa (fechamento) de empresa também ocorra de forma automática.

Este ano, mais de 600 empresas foram constituídas automaticamente por meio de procedimentos dentro do Portal Agiliza Sergipe. A modalidade, além de fornecer mais facilidade na hora de abrir um novo negócio, também possibilita ao usuário realizar a abertura de forma rápida e segura, basta utilizar o contrato padrão disponível no Portal.

A tecnologia implantada garante celeridade e segurança aos trâmites processuais, integrando as informações e documentos em um só lugar. “A jucese 100% Digital e o as facilidades do Portal Agiliza Sergipe garantem o funcionamento online em tempo integral da autarquia, pois o Portal fica disponível 24 horas por dia e sete dias por semana”, afirma Marco Freitas, presidente da Jucese.

Além da baixa automática, também foram liberados novos eventos: enquadramento, desenquadramento, reenquadramento, interrupção das atividades e reinício das atividades. A função estará disponível sempre que o usuário solicitar o evento isoladamente e optar pelo contrato padrão através do Portal Agiliza Sergipe.