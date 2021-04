MAIS DE 15,4 MIL PESSOAS DEVEM RETORNAR PARA A APLICAÇÃO DA SEGUNDA DOSE









14/04/21 - 10:01:30

A Secretaria Estadual da Saúde (SES) está informando que 15.423 pessoas que tomaram a primeira dose da Coronavac devem comparecer aos postos de vacinação para a segunda aplicação e garantir a completa eficácia do imunizante contra a Covid-19, segundo o Ministério da Saúde nessa terça-feira (13).

Sobre as vacinas, o intervalo entre as doses de Coronavac, desenvolvida pelo laboratório Sinovac com o Butantan, é de 21 a 28 dias. Para a vacina da AstraZeneca, desenvolvida em parceria com a Universidade de Oxford, a maior eficácia é alcançada quando o intervalo entre a primeira e a segunda doses é de três meses.

s recomendações continuam as mesmas para quem recebeu duas, uma ou nenhuma dose de vacina: todos precisam manter distanciamento físico, usar máscaras, lavar as mãos e cuidar da circulação de ar nos ambientes.