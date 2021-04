Pizza, sabor CPI









Por Adiberto de Souza *

O Senado acendeu o forno para assar mais uma pizza às custas dos contribuintes. Pelos próximos 90 dias, um grupo de cara pálidas vai brincar de investigar o destino dos bilhões de reais liberados pelo governo federal para conter a convid-19. Batizada de CPI, esta pizza ainda no tempero servirá apenas para garantir boas manchetes à grande mídia e acossar os adversários dos pizzaiolos. De olho nas eleições de 2022, a pizzaria Senado vai assar a guloseima em fogo brando, visando só servi-la durante a campanha eleitoral. Portanto, além dos resultados políticos eleitorais, a CPI da covid-19 será mais uma dispendiosa patacoada. Ela não colocará na cadeia nenhum bandido de punhos sujos e colarinho branco, não recuperará os xibilhões roubados em nome da pandemia, nem servirá de bom exemplo ao país. Somente, e somente só, manterá a tradição de ser transformada em pizza, assim como aconteceu com quase todas as CPI’s instaladas nesse Brasilzão de meu Deus. Misericórdia!

Tchau e bença

E quem está batendo em retirada do PSB é o deputado estadual Luciano Pimentel. O distinto acaba de receber autorização da Justiça Eleitoral para procurar outro endereço partidário sem risco de perder o mandato. Para obter o salvo-conduto, Pimentel alegou que estava sendo discriminado pela galera do PSB, partido comandado em Sergipe pelo ex-deputado federal Valadares Filho. Com a carta de alforria em mãos, Luciano vai procurar uma legenda para chamar de sua e tentar se reeleger em 2022. Marminino!

Viraram jacaré

O Ministério da Saúde está preocupado com os mais de 1,5 milhão de suplicantes que abriram mão da 2ª dose da vacina contra a covid-19. Só em Sergipe, 15.423 pessoas desistiram de complementar a imunização. O governo ainda desconhece os motivos que levaram tanta gente a correr da seringa. Segundo as línguas ferinas, os negacionistas ligados ao presidente Jair Bolsonaro estão botando na cabeça do ministro Marcelo Queiroga que a maioria não retornou para tomar a 2ª dose porque virou jacaré. Home vôte!

Curado da covid

E quem conseguiu vencer o coronavírus foi o ex-deputado estadual Zé Milton de Zé de Dona, de 56 anos. Ele recebeu alta médica, ontem, após seis dias internado para tratar da covid-19. A recuperação de Zé Milton foi anunciada pela esposa dele, Edilene Barros. Ela agradeceu a todos que rezaram e torceram pela recuperação do ex-deputado. Saúde!

Dois sentidos

Assistir à TV e navegar na internet ao mesmo tempo se tornou um hábito de praticamente todas as pessoas com acesso à web. Segundo pesquisa do Instituto Ibope Conecta, 95% dos brasileiros na rede mundial de computadores têm essa prática como parte do cotidiano. A consulta popular entrevistou duas mil pessoas que acessam a internet. E você, também tá nessa?

Prato vazio

Uma informação passada pelo deputado Zezinho Guimarães (MDB) provocou calafrios em quem assistia a sessão virtual da Assembleia. Segundo o emedebista, 50% da população de Sergipe está passando fome. E Zezinho fundamentou a grave denúncia com dados do IBGE: 293.753 famílias vivem em extrema pobreza, 37.664 estão em situação de pobreza e outras 85 mil sobrevivem com baixa renda. Em sendo correta essa trágica informação, o governo precisa adotar providências urgentes para socorrer esse exército de famintos. Crendeuspai!

Luiz Gonzaga vive!

“Seu doutor, os nordestinos têm muita gratidão/ Pelo auxílio dos sulistas nesta seca do sertão/ Mas doutor, uma esmola a um homem que é são/ Ou lhe mata de vergonha ou vicia o cidadão”. Amém!

Mirando 2022

E o secretário do governo fluminense André Moura (PSC) não perde Sergipe de vista. Ontem, ele anunciou ter conseguido liberar cerca de R$ 12 milhões para municípios sergipanos. Ao anunciar a boa nova, o ex-deputado lembrou às lideranças políticas que em 2022 “estarei num palanque eleitoral. Nesse momento, não sou situação nem oposição”. Aliás, Moura já tem até slogan da campanha: “André, sempre por Sergipe”. Como se percebe, não existe almoço zero oitocentos. Aff Maria!

Bem na fita

O economista sergipano Saumíneo Nascimento foi eleito presidente do Conselho de Administração do Banco do Nordeste. Ele assumiu o cargo de imediato para um mandato de dois anos. O papel do economista será conduzir o Conselho do BNB, que trata de questões estratégicas daquela instituição financeira. Especializado em economia empresarial e em comércio exterior, Saumíneo Nascimento já ocupou diversos cargos em Sergipe, tais como a presidência do Banese, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, da Ciência e Tecnologia e a Superintendência regional do próprio BNB. Boa sorte!

Som na caixa

O governo de Sergipe nega que tenha proibido eventos musicais com transmissão ao vivo pela internet. Portanto, as lives organizadas por artistas podem ser realizadas normalmente, desde que cumpram os protocolos sanitários e que haja prévia autorização da Secretaria Estadual da Saúde. A posição do governo ocorreu após a Polícia Militar ter impedido a realização de uma live por dois cantores em Itabaiana. A proibição, segundo a PM, ocorreu porque os organizadores não avisaram previamente sobre o evento musical. Ah, bom!

Defende lockdow

A vereadora Ângela Melo (PT) apresentou algumas sugestões à Prefeitura para conter a covid-19 em Aracaju. A petista ensina que o enfrentamento à pandemia passa pela combinação entre lockdown, vacinação em massa e criação de uma renda básica para socorrer as pessoas que estão passando fome. Ângela lembra que a taxa de contaminação em Sergipe aumentou mais de 1000% nas pessoas com idade entre 30 e 39 anos. Diante disso, segundo ela, é necessário decretar um lockdown para barrar a propagação da doença. Então, tá!

Tenha fé

E aí, amanheceu Durang Kid, sem um tostão furado no bolso e devendo a meio mundo? Pois corra a uma casa lotérica e faça uma fezinha na Mega-Sena. O prêmio para quem acertar as seis dezenas, nesta quarta-feira, é de R$ R$ 33 milhões. Caso leve seja o único vencedor, o sortudo poderá aplicar a ninharia na poupança e obter um rendimento mensal de R$ 52 mil. Menos mal, né?

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano Diário da Manhã, em 24 de janeiro de 1919.

