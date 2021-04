POLÍCIA CIVIL PRENDE DOIS SUSPEITOS DE ROUBO EM LOJA NO BAIRRO FAROLÂNDIA









Policiais civis da 4ª Delegacia Metropolitana (4ª DM) deram cumprimento ao mandado de prisão preventiva contra Mike Douglas Santos Nascimento, conhecido como “Mago”, 20 anos, e André Lucas dos Santos, 31 anos. Eles são investigados pela prática de roubo a uma loja localizada no bairro Farolândia, em Aracaju. A detenção ocorreu durante a manhã dessa quarta-feira (14).

De acordo com a delegada Carina Rezende, o crime foi praticado no dia 12 de fevereiro de 2020. Na ação, dois homens entraram no estabelecimento comercial e passaram a observar os produtos que estavam à venda. Um dos suspeitos estava armado, anunciou o roubo e recolheu itens que estavam sendo vendidos, além do celular da vítima.

O prejuízo do crime, segundo os proprietários, foi de cerca de R$ 10 mil. O suspeito Mike foi preso na casa dele, na avenida Euclides Figueiredo, na Zona Norte de Aracaju. Já o investigado André, foi detido em rodovia federal, com o apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF). As imagens das câmeras de segurança mostraram que os suspeitos entraram num veículo, no qual havia mais três pessoas.

No curso de investigações, a 4ª Delegacia Metropolitana contou com a colaboração do Conselho de Segurança da Farolândia, do Conselho de Segurança do Augusto Franco e de policiais do Posto Militar do Orlando Dantas.

Informações e foto SSP