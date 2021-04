Saúde Estadual divulga 41ª lista de convocação do credenciamento

14/04/21 - 06:50:51

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulga nesta terça-feira, 13, a 41ª lista de convocação do credenciamento para profissionais de saúde. Os convocados atuarão nos leitos de enfermaria e Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Rede Estadual de Saúde enquanto durar a pandemia.

Deverão comparecer no Centro Administrativo da Saúde (CAS) nesta quarta, 14, das 8h às 11h30 às seguintes categorias: enfermeiro generalista, seguindo a ordem de classificação do 432º a 436º e técnicos de enfermagem do 96º ao 126º. No período da tarde, das 14h às 16h30, devem comparecer fisioterapeutas do 29º ao 46º, o 1º colocado médico pediatra e nutricionistas classificados do 33º a 35º.

Na quinta-feira, 15, das 8h às 11h30, devem comparecer técnicos de radiologia do 22º ao 28º; técnico de farmácia do 1º ao 6º; técnico de laboratório do 3º ao 13º; farmacêutico do 19º ao 20º e assistente social, do 38º ao 39º.

Todos esses profissionais devem comparecer com os documentos comprobatórios necessários e a ficha de cadastro prestador de serviço preenchida. A lista completa dos classificados, bem como a lista com os documentos necessários estão disponíveis no endereço eletrônico www.saude.se.gov.br.