SENADOR VAI VIABILIZAR R$ 14 MILHÕES PARA OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM ESTÂNCIA









14/04/21 - 13:31:42

Com o objetivo de melhorar a circulação dos moradores da cidade de Estância, levar desenvolvimento e gerar empregos, o senador Rogério Carvalho (PT/SE) e o vice-prefeito André Graça promoveram um encontro com a diretoria nacional da instituição, representados por Cristiano Boaventura e Adriano Borges, a fim de viabilizar recursos, na sede da Caixa Econômica Federal em Brasília.

Como resultado, houve a garantia da liberação de R$ 14 milhões em empréstimo para ser usados em pavimentação de vias, instalação de sistemas de microdrenagem, iluminação pública e sinalização viária, construção de ciclovia e calçadas com acessibilidade, medidas de moderação de tráfego e elaboração de estudos e projetos.

“A garantia de recursos não se consegue apenas pela força política, mas pela perseverança e necessidade da nossa gente. O povo de Estância merece muito mais!”, disse o senador que demonstrou muita alegria em promover desenvolvimento para os estancianos.

A proposta é selecionada pelo programa Avançar Cidades, coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR). Os recursos para o financiamento das obras são provenientes do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), conforme disposições previstas no Programa de Infraestrutura de Transporte e da Mobilidade Urbana (Pró-Transporte).

Estância que está localizada na região sul de Sergipe é um dos principais centros regionais do estado. Com quase 70 mil habitantes, a cidade que fica a 70 km de Aracaju abriga cartões postais sergipanos. Os investimentos promovem o progresso em setores como a economia, geração de empregos, infraestrutura, mobilidade e turismo.

O vice-prefeito André Graça fez questão de agradecer o empenho do senador Rogério Carvalho em ajudar o município. Ele foi à capital federal representar o prefeito Gilson Andrade (PSD) que se recupera de uma cirurgia.

“Em nome do povo de Estância, e do prefeito Gilson, quero agradecer a atenção e a interseção do senador Rogério Carvalho para que esse empréstimo através do ‘Avançar Cidades’ pudesse acontecer”, disse ele ao final do encontro.

Da assessoria