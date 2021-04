Socorro é selecionada para participar de encontro com Ministério da Cidadania









14/04/21 - 06:25:32

Socorro está entre os municípios do Nordeste selecionados pelo Ministério da Cidadania para apresentar suas experiências de atendimento da Proteção Social Básica (PSB) durante a pandemia no encontro “Diálogos Estaduais Sobre a Proteção Social Básica – Região Nordeste”. O evento que será realizado de forma virtual na tarde desta quarta-feira, 14, tem como objetivo promover um intercâmbio de experiências relacionadas à PSB entre os municípios da região, com a presença de representantes dos governos estaduais e federal.

Os representantes da Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS) apresentarão as estratégias desenvolvidas pela Prefeitura de Socorro para assegurar os atendimentos sociais diante do cenário de isolamento social imposto pela covid-19 em 2020.

De acordo com a secretária da SMAS, Carminha Paiva, a seleção do município para apresentar suas experiências em um encontro promovido pelo Ministério da Cidadania é um “reconhecimento ao trabalho realizado pela gestão municipal no que diz respeito aos serviços da proteção social básica, especialmente em um momento tão desafiador como é a pandemia. É uma forma de valorizar os serviços executados pelos trabalhadores (as) do Sistema Único de Assistência Social – SUAS”.

