TIMES DE FUTEBOL SERGIPANOS APOIAM CAMPANHA COMBATE AO TRABALHO INFANTIL









14/04/21 - 16:24:39

Os jogadores dos times Frei Paulistano e Lagarto utilizaram as camisas da campanha nacional de combate ao trabalho infantil “#chegadetrabalhoinfantil” durante um dos jogos do Campeonato Sergipano de Futebol da Série A1. O objetivo é ajudar a conscientizar a sociedade a respeito dos malefícios do trabalho infantil. A Federação Sergipana de Futebol está coordenando a iniciativa, mobilizando os jogadores para a divulgação da campanha, bem como irá exibir placa e faixa da campanha durante os jogos nos estádios de Sergipe.

A Organização das Nações Unidas (ONU) declarou 2021 como o Ano Internacional para a eliminação do Trabalho Infantil. O MPT atua para combater e eliminar o trabalho infantil no Brasil por meio da Coordenadoria Nacional de Combate à Exploração do Trabalho da Criança e do Adolescente (Coordinfância). As principais áreas de atuação da Coordenadoria são: promoção de políticas públicas para a prevenção e a erradicação do trabalho infantil informal; efetivação da aprendizagem; proteção de atletas mirins; trabalho infantil artístico; combate à exploração sexual comercial; autorizações judiciais para o trabalho antes da idade mínima; trabalho infantil doméstico; trabalho em lixões; entre outras.

Foto: Federação Sergipana de Futebol

Por Ana Alves