UNINASSAU Aracaju lança edital para programa de iniciação cientifica









14/04/21 - 14:13:19

O processo de seleção acontece entre agosto de 2021 e julho de 2022

A UNINASSAU – Centro Universitário Maurício de Nassau, em Aracaju, lança edital para o processo de seleção relacionado ao Programa de Iniciação Cientifica 2021/2022. O objetivo é despertar vocação cientifica e incentivar talentos potenciais entre estudantes de graduação, mediante a participação em projetos de pesquisa que introduzam o jovem universitário no domínio do método científico.

A coordenadora Acadêmica da UNINASSAU Aracaju, Izabella Rezende, observa que, neste momento, o edital está sendo tornado público e o período para a seleção dos projetos vai acontecer entre agosto de 2021 e julho de 2022. “Esse é um momento de grande importância para a UNINASSAU, porque dentro dos objetivos e normas, vamos dar um grande passo em direção a pesquisa”, assegura a professora.

Ela lembra que o mundo precisa de descobertas principalmente no momento atual com as mudanças notadas pela sociedade. “O programa visa estimular os orientadores para que envolvam estudantes de graduação no processo de investigação cientifica, enriquecendo a compreensão e o conhecimento em uma área específica.

Requisitos

Para participar do programa, os interessados deverão estar regularmente matriculados em curso de graduação do Centro Universitário Maurício de Nassau Aracaju. Ser selecionado e indicado pelo orientador a participar de um único projeto. Como requisitos principais, o aluno deverá se dedicar às atividades acadêmicas e de pesquisa estabelecidas no Plano de Trabalho, nos horários estabelecidos pelo orientador, além de ter cursado integralmente, com aproveitamento, o primeiro semestre do curso de graduação.

A UNINASSAU Aracaju oferece bolsas nas áreas de Ciências Humanas, Ciências Sociais Aplicadas, Ciências Exatas, Engenharia e Ciências da Saúde. Os interessados deverão fazer a inscrição com o envio dos documentos, relacionados no edital, para o e-mail: coordenacaoacademica.aju@uninassau.edu.br.

Veja o edital: Edital PIC 2021 – 2022

Por Suzy Guimarães