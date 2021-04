Vereador Cícero do Santa Maria visita Hospital Nestor Piva com membros da Comissão de Saúde.









14/04/21 - 10:37:29

Na tarde da última terça-feira, (23), o Vereador Cícero do Santa Maria fez uma visita ao Hospital Nestor Piva. Com ele, estavam presentes os vereadores, membros da Comissão de Saúde, a qual ele está como primeiro secretário. Durante a vista, Cícero pode relatar que todos foram bem recebidos pelo Diretor Dr. Marco Pinto e sua equipe. ” Essas visitas aos hospitais é uma forma de conhecer de perto a realidade de cada um, para que assim possamos ajudar ainda mais a cada um deles, neste período de enfrentamento ao Covid-19″ Disse o Vereador.

Algumas observações puderam ser constatadas pelos vereadores, membros da Comissão de saúde da CMA, tais como: Um grande número de jovens internados e intubados, e com isso pôde-se perceber também a ausência de leitos de enfermaria e UTIs.

Segundo o Vereador Cícero do Santa Maria, o aumento dos casos graves da Covid-19, infelizmente pode haver muito em breve uma super lotação. É preciso a aquisição de mais leitos, e sobre o assunto a Comissão foi informada que há uma espera pela assinatura do Governo do Estado para a aquisição imediata de pelo menos mais 20 leitos para esse momento. ” Continuaremos fiscalizando, e vendo de perto as necessidades, e agindo para uma melhoria imediata nas condições não só no Nestor Piva, mas de todos os hospitais da nossa Capital” Enfatizou Cícero.

Uma conclusão comum entre todos que estavam presentes nessa visita é de que é preciso intensificar todos os dias as informações sobre as medidas de prevenção sanitárias, o distanciamento social, e o uso de máscaras e álcool em gel. A vacinação segue lenta no Brasil, e até que mais de 50% da população esteja vacinada, o cuidado tem que continuar dobrado, pois as situações nos hospitais do país inteiro não está nada favorável.

ASCOM