Vereador Isac visita a UPA do Nestor Piva junto à Comissão de Saúde









14/04/21 - 06:18:34

Nesta terça-feira (13), o vereador Isac Silveira (PDT), junto à Comissão de Saúde e Direitos Humanos, visitou o Hospital Nestor Piva e constata urgência. Na visita estavam presentes, além de Isac, o secretário de Comissão de Saúde, Cícero de Santa Maria (PODEMOS), a vereadora Linda Brasil (PSOL), o vereador Eduardo Lima (REPUBLICANOS). Durante a fiscalização, a Comissão encontrou hospitais internamente organizados, porém, com grandes dificuldades para assistir todos os pacientes com Covid-19. Alguns deles comportando, em leitos de enfermaria, mais pacientes do que o que costumavam atender anteriormente.

Hospitais como o Nestor Piva, que não foram construídos para atender alta complexidade, estão tendo que se flexibilizar e se comportar de tal forma, para que todos os pacientes sejam devidamente assistidos. Uma das preocupações do vereador Isac que, inclusive, questionou a diretora-administrativa Jória Dias, é sobre os pacientes que ficam dias nas poltronas à espera de leitos.

Segundo a diretora-administrativa, o contrato do Centro Médico do Trabalhador com a Secretária Municipal da Saúde prevê 23 leitos para tratamento de pacientes com Covid-19. Todavia, no momento, a unidade conta com 40 pacientes com covid-19 internados, sendo 13 em leitos de estabilização.

Ainda segundo a diretora, o fornecimento de gases medicinais, ou seja, de oxigênio, na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) era realizado a cada cinco dias. Agora, com o aumento do número de casos, a UPA está sendo reabastecida a cada dois dias.

Precisamos, urgentemente, de mais leitos nas enfermarias e nas UTIs. A garantia de assistência hospitalar aos pacientes com sintomas graves de Covid-19 deve ser assegurada imediatamente. Devemos manter as medidas sanitárias, o distanciamento social, o uso de álcool em gel e máscara. Faz-se cada vez mais necessária a lutar para garantir vacinação para nossa população prontamente.

Fonte e foto assessoria