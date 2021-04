Vereador Sávio comemora pagamento de auxílio pela prefeitura de Aracaju









14/04/21 - 12:28:27

O vereador Sávio Neto de Vardo (PSC) comemorou o anúncio feito pela prefeitura de Aracaju sobre o repasse do Auxílio Municipal Emergencial, o AME, na manhã desta quarta-feira (14). O valor será dividido em três partes, iniciando o pagamento no próximo mês de maio.

Para Sávio, toda ajuda é necessário e bem-vinda neste tempo de pandemia. “O prefeito mostra, mais uma vez, que é fundamental que cada um faça sua parte. A saúde é importante, e isso temos levado a sério com a promoção da vacina em nossa cidade, mas a fome não espera. Vejo que esse auxílio vem no momento certo e ajudará muitas pessoas”, celebrou o parlamentar.

Sávio destaca, ainda, que é hora de buscar outros recursos para que o auxílio chegue a mais aracajuanos. “Esse valor de R$ 3 milhões, conforme falou o prefeito, sai do próprio tesouro do município. Se outros recursos forem destinados por parte da bancada federal, será de grande valia para que mais famílias sejam ajudadas neste momento”, enfatizou o parlamentar.

Segundo o comunicado feito pelo prefeito Edvaldo Nogueira (PDT), o auxilio será repassado a cinco mil pessoas que estão inscritas no cadastro único. Dentre elas, famílias que se encontram em situação de extrema pobreza, população em situação de rua, trabalhadores do ramo de shows e eventos, dentre outros. Mais informações podem ser obtidas no site da prefeitura de Aracaju.

Por Marcos Simões

Assessoria de imprensa do vereador

Com informações da prefeitura de Aracaju