Ações da Assistência Social de Socorro durante a pandemia é destaque do Ministério da Cidadania









15/04/21 - 08:25:02

“O Sistema Único de Assistência Social (SUAS) salva vidas”, esse foi o fio condutor da apresentação realizada pelas técnicas da Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS) da Prefeitura de Socorro na tarde desta quarta-feira, 14, no encontro “Diálogos Estaduais Sobre a Proteção Social Básica – Região Nordeste”, promovido de forma virtual pelo ministério da cidadania com o objetivo de apresentar experiências positivas adotadas pela Proteção Social Básica (PSB) dos municípios durante a pandemia no ano de 2020.

Entre os quatro municípios do Nordeste selecionado para participar do intercâmbio de experiências relacionadas à PSB entre os municípios da região, Nossa Senhora do Socorro se destacou nas ações de fortalecimento de vínculo com os socorrenses assistidos pelos diversos equipamentos do município, tanto nas atividades remotas como nas ações de distribuição de cestas básicas, entrega de kits enxoval, auxílio funeral, entre outros. Estratégias desenvolvidas pela Prefeitura para assegurar os atendimentos sociais diante do cenário de isolamento social imposto pela covid-19 em 2020 e que foram destacadas como exemplo para outros municípios.

A secretária da SMAS, Carminha Paiva, destacou o empenho das equipes em não parar a prestação de serviços durante a pandemia. “O evento é um reconhecimento ao trabalho realizado pela gestão municipal, como uma forma de valorizar os serviços executados pelos trabalhadores (as) do SUAS no que diz respeito aos serviços da proteção social básica, especialmente em um momento tão desafiador como é a pandemia em que foi preciso que a gente se reinventasse, em um esforço coletivo das equipes com o objetivo de não deixar as famílias socorrenses desassistidas”, pontuou.

Fonte e foto assessoria