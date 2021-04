Anderson de Tuca fiscaliza entrega de Kits de Alimentação Escolar









15/04/21 - 10:20:49

A Prefeitura de Aracaju fez a terceira distribuição dos Kits de Alimentação Escolar, que consiste em distribuir cesta básica para cada aluno matriculado na rede municipal de ensino. Se em uma família tem dois, três alunos matriculados em uma escola do ensino fundamental, a família terá direito a duas, três cestas básicas.

O vereador Anderson de Tuca (PDT) divulga sempre em suas redes sociais as datas e as escolas de distribuição, além de fiscalizar como funciona a distribuição e se estão seguindo os protocolos de distanciamento, medição de temperatura e uso obrigatório do álcool em gel e da máscara.

“Fui até a Escola Rachel Cortes, no Bairro José Conrado de Araújo, para fiscalizar a entrega dos kits. É muito importante saber que esse alimento está chegando às mesas das famílias. Muitas vezes, a refeição na escola é a única no dia da criança, e a prefeitura teve essa sensibilidade de continuar alimentando essas famílias”, disse.

Na Escola Rachel Cortes há, segundo o diretor, 19 turmas, totalizando 387 alunos matriculados. “Nós sabemos das dificuldades que as pessoas estão passando nessa pandemia e, às vezes, esse é o único alimento que tem, são mais de 300 famílias beneficiadas por escola”, finalizou o vereador.

Fonte e foto assessoria