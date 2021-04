Antes tarde do que nunca









15/04/21 - 08:13:03

Por Adiberto de Souza *

Finalmente, o prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) se rendeu à pressão da oposição e resolveu liberar uma esmola de R$ 200 para cerca de 5 mil pessoas, que vivem abaixo da linha da miséria e são as principais vítimas da pandemia do coronavírus. Com dinheiro em caixa, a Prefeitura de Aracaju já deveria ter instituído o auxílio emergencial há muito tempo, porém insistiu em não fazer para não se curvar às sugestões da oposição, particularmente do PT. Diante da forte pressão política e, principalmente, do visível crescimento da fome na periferia da cidade, Edvaldo Nogueira se viu forçado a instituir o socorro financeiro por três meses. É muito pouco, mas chega em boa hora para quem, diferente da burguesia, amanhece e anoitece sem saber como alimentar os filhos. Misericórdia!

CPI da covid

A oposição ao governador Belivaldo Chagas (PSD) quer abrir uma CPI da covid para apurar como foram gastos os recursos enviados a Sergipe pelo governo federal. Desde ontem, o deputado Georgeo Passos (Cidadania) corre atrás de assinaturas dos colegas para endossar o requerimento de criação da CPI. Segundo as línguas ferinas, será mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que Georgeo conseguir o apoio dos deputados governistas para o seu projeto investigativo. Home vôte!

Cuspindo fogo

Não chamem para a mesma reunião o ex-senador Antônio Carlos Valadares (PSB) e o deputado estadual Luciano Pimentel (sem partido), pois o encontro pode terminar em bafafá dos grandes. Desde que o parlamentar obteve salvo-conduto da Justiça para deixar o PSB, Vavá não se cansa de chama-lo de covarde, mentiroso, ingrato e o diabo a quatro. Também, Luciano foi dizer que, ao sair do partido, se livrou “do ódio e da perseguição política” exercida por Valadares. Danôsse!

Coletiva aguardada

O governador Belivaldo Chagas (PSD) anunciará hoje se reduz, mantem ou amplia as restrições ao comércio e à circulação das pessoas visando conter a pandemia. A fala do pessedista será logo após a reunião do Comitê Técnico-Científico e de Atividades Especiais, responsável por avaliar o cenário epidemiológico em Sergipe. Comenta-se nos corredores do Palácio ser provável que o comitê oriente Belivaldo a ampliar ainda mais as medidas restritivas. Será?

Maioria invisível

Uma das atividades econômicas que mais empregam trabalhadores com baixa qualificação, o setor de asseio e conservação, é composto principalmente por mulheres e negros, das classes D e E. Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), o estudo demonstra que entre a população com menos escolaridade, mulheres e negros estão “sobrerepresentados”, além de revelar uma clara desigualdade de oportunidades. Cruz, credo!

Agora vai!

E o Tribunal de Contas de Sergipe recomendou à Prefeitura de Aracaju para incluir os médicos residentes no grupo prioritário para receber a vacina contra a covid-19. Lerdo como sempre, o TCE só percebeu esta necessidade após a lamentável morte por coronavírus de um médico residente do Hospital João Alves Filho, em Aracaju. E ainda tem quem não goste quando se diz que o Tribunal de Contas velho de guerra anda a reboque dos acontecimentos. Só Jesus na causa!

Emedebista internado

Infectado pela covid-19, o vice-presidente do MDB sergipano, Sérgio Reis, está com 30% dos pulmões comprometidos. Segundo o deputado federal Fábio Reis (MDB), o irmão testou positivo para o coronavírus há 14 dias, tendo os médicos achado melhor interna-lo num hospital de Aracaju. Sérgio está recebendo oxigênio e teve os antibióticos trocados. Ontem, o deputado federal Gustinho Ribeiro (SD) desejou plena recuperação ao emedebista, seu adversário político em Lagarto. Ah, bom!

Dia de posse

Edvaldo Nogueira (PDT) toma posse, hoje, na presidência da Frente Nacional de Prefeitos (FNP). Virtual por causa da covid-19, a solenidade acontecerá durante a 79ª reunião geral da entidade. O vice do pedetista na direção da Frente será o prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB). Nogueira já foi vice-presidente de relações institucionais, secretário-geral e é o atual primeiro vice da FNP, que reúne cerca de 400 gestores municipais. Boa sorte na nova empreitada!

Igreja na pandemia

A importância das igrejas para a sociedade em tempos de pandemia é o tema da audiência pública que acontecerá, amanhã, na Câmara Municipal de Aracaju. Os trabalhos serão presididos pelo vereador Eduardo Lima (Republicanos), auxiliado pelo vereador Pastor Diego (PP). A audiência vai discutir principalmente as restrições impostas pelos governantes visando conter a convid-19 e que estão afetando o funcionamento das igrejas evangélicas. Vixe Maria!

Quem foi Naninha

Outrora político radical, o deputado estadual Francisco Gualberto (PT) virou um governista de quatro costados. É o mais ferrenho defensor do Executivo estadual, capaz de brigar com quem criticar a gestão de seu amigo Belivaldo Chagas (PSD). Ontem, Chiquinho disse o diabo dos senadores que propuseram ampliar a CPI da covid visando investigar estados e municípios. “Onde já se viu isso?”, indagou o ex-radical, daqueles capazes até de puxar o facão contra os desafetos. Crendeuspai!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano Diário da Manhã, em 9 de fevereiro de 1922.

* É editor do Portal Destaquenotícias