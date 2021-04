Casa Segura: ITPS orienta para compra de produtos com selo do Inmetro









Aspirador de pó elétrico, liquidificador, panela metálica, escadas domésticas e cadeiras plásticas são alguns dos itens que merecem atenção por parte do consumidor na hora da compra. É essencial que esses produtos contenham o selo do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), evidenciando que foram fabricados conforme os padrões de segurança e que não vão oferecer riscos, se utilizados adequadamente, à saúde do cidadão. A orientação é do Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe (ITPS), órgão estadual responsável pelas fiscalizações desse tipo de produto em Sergipe.

O diretor-presidente do ITPS, Kaká Andrade, explica que todos os produtos que recebem o Selo de Avaliação da Conformidade (o Selo “I” do Inmetro) são submetidos e aprovados em ensaios laboratoriais. No caso dos eletrodomésticos, amplamente utilizados nas residências e cuja procura cresceu neste período de pandemia, 144 tipos devem apresentar o selo. “Os eletrodomésticos, em especial, passam por testes elétricos, térmicos, químicos e mecânicos, que identificam, por exemplo, o desempenho do produto, assim como a existência de áreas de contato direto com peças eletrificadas, possibilidade de curto circuito e facilidade de quebra. O objetivo principal é a segurança do consumidor e as regras valem para produtos nacionais e importados”.

Na lista dos produtos mais utilizados em casa, chama a atenção a panela metálica, que, recentemente, entrou na lista dos itens que devem ser fabricados e importados conforme requisitos previstos na legislação da avaliação da conformidade estabelecidos pelo Inmetro. “Foram identificadas diversas reclamações sobre falhas em panelas, envolvendo queimaduras após a quebra dos cabos, furos no fundo das panelas, teflon que se solta, cabos que esquentam excessivamente, entre outras coisas. A partir daí, o Inmetro estabeleceu normas para fabricação e comercialização desses produtos. Além do selo do Inmetro, as panelas metálicas devem trazer informações técnicas, identificação do fabricante, avisos sobre a necessidade de ler as instruções e manual impresso contendo informações completas e simples de entenderem, envolvendo dicas de como abrir e fechar, cuidados, manutenção e capacidade máxima”, explica Kaká Andrade.

Mas além de observar a presença do selo do Inmetro, é preciso que, na hora do uso, o consumidor siga as instruções dadas pelos fabricantes. “No caso das cadeiras, por exemplo, é interessante se atentar à carga máxima suportada pelo produto e utilizá-la por, no máximo, 5 anos após a data de fabricação. Para as escadas metálicas domésticas, as recomendações são ainda maiores e envolvem avisos de atenção, como usar a escada totalmente aberta e travada, não usar em piso escorregadio ou irregular , não usar por duas pessoas ao mesmo tempo, não usar próximo a redes elétricas, entre outras coisas”, aconselha.

Em alguns eletrodomésticos, como liquidificador doméstico e aspirador de pó, vale também observar o Selo Ruído. “Esse selo orienta os consumidores em relação ao barulho dos eletrodomésticos no Brasil e estimula os fabricantes a produzirem produtos com níveis de ruídos menores, visando a saúde do cidadão. O selo deve estar visível ao consumidor e fixado no produto ou em sua embalagem para que seja possível comparar os modelos e decidir pela compra. A etiqueta traz cinco níveis, no qual o nível 1 é mais silencioso e o nível 5 é o menos silencioso”, conta o diretor-presidente.

Operação Casa Segura

Entre os dias 5 e 9 de abril, o ITPS realizou a operação Casa Segura, cujo objetivo foi retirar do mercado produtos irregulares. Na ação, que ocorreu por determinação do Inmetro, em todos os estados do país, foram fiscalizados aspirador de pó elétrico, liquidificador doméstico, coifa/exaustor elétrico de uso doméstico ou comercial, panela metálica, escada metálica doméstica e cadeira plástica monobloco.

“As operação especiais visam retirar do mercado os produtos apresentem problemas ou indícios identificados a partir de ações de monitoramento do Inmetro ou da rede, como recalls, denúncias, relatos de acidentes de consumo ou irregularidades constatadas em fiscalizações rotineiras”, explica a gerente executiva de Metrologia e Qualidade Industrial do ITPS, Maria Inêz de Almeida.

Em Sergipe, a operação Casa Segura não encontrou irregularidades. “O fato de não termos encontrado irregularidades comprova a eficácia do trabalho desempenhado pelos nossos fiscais, que percorrem diariamente a cadeia produtiva, orientando comerciantes e também consumidores acerca da importância do selo do Inmetro nos produtos, e de seguir o manual de uso emitido pelos fabricantes”, finaliza.

