Centro Universitário Maurício de Nassau realiza live sobre Hemorragia Puerperal









15/04/21 - 09:00:51

O evento, organizado pela Liga Acadêmica de Enfermagem, é gratuito e aberto ao público

A UNINASSAU – Centro Universitário Maurício de Nassau, em Aracaju, realiza, na quinta-feira,15, às 19h, a live Hemorragia Puerperal. O evento foi organizado pela Liga Acadêmica de Enfermagem em Saúde da Mulher e Obstetrícia com a coordenação do curso de Enfermagem da UNINASSAU.

O objetivo do evento, que acontece em forma de aula, é apresentar aos participantes as principais causas de Hemorragia Pós-Parto – HPP, visando conhecer métodos de prevenção. “O que pretendemos é identificar as dificuldades em diagnosticar HPP e saber as condutas de Enfermagem”, explicou a professora do curso de Enfermagem da UNINASSAU, Juliana Vasconcelos.

Ela observou que é de grande valia para os alunos e professores entenderem o que é hemorragia puerperal. “A HPP é uma perda sanguínea cumulativa de 500ml no parto normal e 1000ml no parto cesáreo, o que causa instabilidade hemodinâmica na mulher”, ressaltou a enfermeira. Nesse sentido, Juliana justificou a importância da capacitação dos profissionais de saúde, quanto a identificação e intervenção de forma rápida e eficaz, para evitar complicações como o óbito materno.

A live tem como público alvo enfermeiros, técnicos de enfermagem, acadêmicos de enfermagem e de outros cursos da área da saúde que tenham interesse em participar. “Afirmo que é muito produtivo para os estudantes e para a Liga discutir a HPP, por ser uma intercorrência obstétrica comum e um tema pouco abordado”, concluiu Juliana.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no site extensao.uninassau.edu.br , selecionando a cidade de Aracaju. O link de acesso será enviado após a realização da inscrição.

Fonte e foto assessoria