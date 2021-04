CIRURGIAS ELETIVAS ESTÃO SUSPENSAS POR FALTA DE INSUMOS NO HU-UFS









15/04/21 - 10:34:20

O Hospital Universitário da Universidade Federal de Sergipe (HU-UFS) informou nesta quarta-feira (14) que suspendeu as cirurgias eletivas no local.

De acordo com o HU, a pandemia da Covid-19 tem provocado a escassez de alguns insumos no mercado e por isso foi necessária a suspensão.

De acordo com o HU-UFS estão faltando anestésicos e relaxantes musculares. O HU-UFS já informou a Secretaria de Saúde de Aracaju (SMS) sobre a suspensão das cirurgias eletivas, e afirma que continuará prezando pelo atendimento de excelência aos pacientes com covid-19. As cirurgias eletivas serão retomadas tão logo o abastecimento dos insumos seja normalizado.

Ainda segundo a assessoria de comunicação, a suspensão das cirurgias eletivas também é uma medida para proteger os pacientes e os profissionais de saúde do hospital.

