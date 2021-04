Covid-19: Câmara Municipal de Lagarto adota sessões remotas









15/04/21 - 11:50:51

Na manhã desta quinta-feira, 15, a Câmara Municipal de Lagarto realizou sua segunda sessão remota, adotada como medida em razão da pandemia do coronavírus. Com transmissão ao vivo pelo YouTube, a maior parte dos vereadores participaram direto de suas casas, com exceção do presidente, Amilton Fontes, e do 1º secretário, Vilanio do Treze.

Para o presidente da Casa Legislativa, o cenário é de adaptações. Ele acrescentou ainda que, além de pensar no formato ideal para os parlamentares, também foi priorizada uma maneira que preservasse a qualidade das transmissões ao vivo para os lagartenses.

“Estávamos testando possibilidades até encontrar a melhor configuração para que houvessem as participações dos vereadores e o público tivesse acesso com tranquilidade. Nesse momento, o essencial é deixar todos em segurança com muita responsabilidade, além de manter a transparência nos atos do legislativo municipal”, afirmou ele.

A previsão é de que a partir do dia 22 deste mês, as sessões passem a ocorrer num formato misto.

Fonte: Ascom CML.