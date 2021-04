Homem que dormia embaixo de caminhão morre atropelado na Zona Norte de Aracaju









15/04/21 - 06:14:05

Um acidente foi registrado na noite desta quarta-feira (14) e deixou uma pessoa morta.

As informações passadas por policiais da CPTRan são de que um caminhão que estava estacionado foi ligado por seu condutor, quando tinha um cidadão dormindo abaixo do veículo.

O motorista informou à polícia que antes de sair com o veículo deixou o motor ligado por cerca de 20 minutos para aquecer o balão, e não percebeu que havia alguém embaixo.

O condutor fez o teste do etilômetro e deu 0.00 mg/ l e precisou apenas ser conduzido a delegacia para prestar esclarecimento, afinal, o art 301 do CTB proíbe o flagrante quando o condutor que provocou o acidente permanece no local para dar suporte a polícia, o que foi o caso deste condutor.

O corpo da vítima foi levado para o Instituto Médico Legal, e está sem identificação

Este foi o nono óbito registrado pela CPTran na capital e região metropolitana em 2021.

Informações e foto CPTran